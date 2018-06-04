強攻禁區打亂騎士節奏 勇士團隊合作贏得漂亮

勇士後衛柯瑞(中)無視騎士的嚴密防守，在前兩節就送出16分5籃板6助攻，助勇士在上半場就取得13分領先，他全場攻下33分也是兩隊中最高。 美聯社 分享 facebook

總冠軍第二戰，雙方總教練的戰略預想和臨場應變，決定了這場比賽的勝負。柯瑞（Stephen Curry）爆發性的演出，加上詹姆斯（LeBron James）左眼傷後的發揮不如第一戰，則是讓比賽在第四節提前結束的原因。

兩隊本戰的調度方式都做了改變，勇士改變先發中鋒人選，一開始就由長人麥基（JaVale McGee）主打禁區；騎士在第一節也讓更多替補球員提前上場，希望打出更豐沛的防守體能。由此看來，這場比賽雙方總教練都想在開局打一個意外的效果：當騎士努力想守住勇士的外線，柯爾（Steve Kerr）就讓球員先往裏打；而勇士預期騎士將繼續讓詹姆斯單打，泰隆魯（Tyronne Lue）反而讓更多角色球員加入攻防。兩人都試圖顛覆對方重點佈防的策略，想打對手一個措手不及。

從這一點上來看，柯爾下的功夫更多，手上的牌也更好，讓他可以用多種組合來破壞泰隆魯的賽前預想。勇士有更多長人球員可以發揮戰術作用，加上杜蘭特（Kevin Durant）刻意加重了個人傳球的比例，讓騎士的防守更形虛設。勇士在加強內線防守之後，騎士自己的內線進攻反而被打傻了，從詹姆斯、T.湯普森到勒夫的籃下強攻都沒有收到預期的成效。

勇士前鋒杜蘭特(中)在第二戰中單打、傳球時機掌握精準，全場14投10中攻下26分，並且還有9籃板和7次助攻。 美聯社 分享 facebook

勇士居然主打禁區，強化進攻壓力，趁著騎士全力包夾外線時，勇士球員不斷利用空手走位及傳球輕鬆拿分。加上騎士的禁區嚴重退防不足，後防大開，屢屢讓勇士有開後門及「越位」進攻的機會。即使勇士在第一拍的切入成效都不好，但以傳球拉開空間之後，命中率都大幅提升。

勇士替補球員李文斯頓(右)在首戰4投全中，在關鍵時刻幫助勇士穩住陣腳，第二戰他又是5投全中。 美聯社 分享 facebook

反觀泰隆魯在下半場之後，用兵又轉趨保守。除了南斯（Larry Nance Jr.）之外，J.格林（Jeff Green）和考佛（Kyle Korver）在攻防上又都沒有更多表現。相比勇士每個替補球員上場都有明確任務，貝爾（Jordan Bell）拚壓迫防守，衛斯特（David West）策應攻擊，魯尼（Kevon Looney）守住籃下，都讓勇士的攻守更有層次，雙方高下立判。

麥基此役獲得先發機會，柯爾想要用他的激情和運動力打一個奇襲，他在內線的高度一開始也讓對位的勒夫扛得吃力。麥基在外線掩護後，頻頻走往籃下找機會，也讓他拿下12分。不過他換防意識薄弱，防守時還是讓騎士佔到不少便宜，後來對上T.湯普森之後出現狀況，柯爾也果斷換人。事實上，勇士決勝期的中鋒仍是魯尼，畢竟那時柯瑞已經投開了，勇士重回外線為主的攻擊隊型，但麥基在前半段的驚奇演出，確實讓騎士亂了套。

勇士在第一戰驚險地逃過被騎士逆轉的劇本，在延長賽順利勝出。先是希爾（George Hill）在錯失超前分之後，搶到進攻籃板的JR史密斯（J.R. Smith）又接著浪費了可能的絕殺機會。至於裁判關鍵的改判，以及延長賽最後對T.湯普森（Tristan Thompson）過於嚴厲的吹判，都成了第一戰的熱議話題。也因此，騎士在第二戰期待JR史密斯、T.湯普森及罰球失手的希爾這三人能夠利用前一戰的情緒反彈，為球隊帶來更多火花。結果只有希爾一人打出預期效果，他和勒夫的三分球也是讓前半場的騎士保有追分能力的原因。其他兩人則是依舊沈寂，騎士也無法進一步威脅勇士。

騎士後衛史密斯(右)想要彌補第一戰犯下的過錯，但第二戰手感還是很差，全場只得5分。 美聯社 分享 facebook

騎士想贏，本得先做好第一戰的三大優點：節奏明確，固守優勢，以穩打快。由詹姆斯主控全隊的進攻時機及步調，讓球隊配合並與內線球員一同鞏固籃板及禁區攻擊，追求命中率和成功率而不和對手拼速度。但在比賽戰略被對手搶得先機之後，詹姆斯的疲勞程度開始影響他的發揮及效率，加上他左眼出血，視力受影響，在切與投之間的遲疑也讓騎士的主攻軸出現乏力情況。

判裁的哨音也影響了詹姆斯的心情，在第一戰掀起那麼巨大的爭議之後，裁判的心理及吹判尺度在第二戰變得非常微妙。裁判當然會儘量不再去主導比賽節奏，但兩隊的肢體衝撞愈來愈強烈，寸土必爭的強度，加上各方之前不滿裁判介入的情緒，都讓哨音的時機和次數受到影響，這一戰哨音並不站在詹姆斯這一邊。

詹姆斯奮戰到底，又繳出準大三元的成績，可惜隊友無力支援，裁判哨音又多對他不利，最終騎士慘敗收場。 美聯社 分享 facebook

接下來的第三戰，騎士必須想辦法做出更大膽的戰術，試圖集中力量制住K.湯普森（Klay Thompson），掌握籃板優勢帶來的第二波攻勢，以及改善克拉克森（Jordan Clarkson）等人的替補效率。

以騎士的防守強度及人手，要想同時克制勇士三個先發進攻箭頭根本行不通，若能在棄保及取捨之間進行操作，利用K.湯普森左踝傷勢的弱點，合力對他進行壓迫，不只能消耗K.湯普森的體力，干擾他的出手節奏，也可能逼出失誤，降低他的進攻威脅性，防守的腳步也會變慢。不過，騎士此戰並沒有善用這個缺口，反而讓K.湯普森打出侵略性，全場拿下20分。

另外，騎士始終無法將進攻籃板轉化為實質的分數進帳，主要也是因為勇士加強了禁區的聯防，這一點他們必須拿出對策。克拉克森先前獲得的上場時間不少，出手也多，但命中率實在太差。能不能有更多替補得分能量，尤其三分射手考佛的發揮，將影響第三戰的走勢及結果。