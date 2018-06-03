NBA／曾犯史密斯一樣烏龍 哈波：相信他會沒事

2018-06-03 15:15 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



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史密斯（J.R. Smith）在總冠軍賽第1戰關鍵時刻大烏龍或許讓人難以置信，不過事實上同樣情節早在34年前也就是1984年就曾上演。

當時主角是獨行俠菜鳥後衛哈波（Derek Harper），他在西區準決賽面對當時氣勢如日中天的湖人，第4戰時對手中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）招牌天鉤失手，比數為108比108平手，時間剩最後12秒。

但當獨行俠前鋒布萊克曼（Rolando Blackman）抓下籃板後推進前場，把球先交給隊友艾利斯（Dale Ellis），再回給了哈波組織最後一擊，但哈波卻以為比數是109比108，自己球隊處於領先，因此沒有試圖進攻而是一路運球拖完時間，最終球賽進入延長，獨行俠不敵湖人。

哈波在史密斯烏龍事件後也接受訪問，他談道：「是的，我確實看到他犯錯，當然你很同情他，特別是在這樣一個社群媒體當道、希望看人失敗的社會，人們喜歡爭議且不管爭議背後是不是有人受害，你當然會為史密斯感到不捨。」

哈波進一步說：「這就是所謂人為失誤，當你仔細想過之後就知道，而處處都可見人為失誤出現，只是其他失誤沒有在像觀賞NBA球賽的幾百萬名觀眾面前暴露出來。」

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哈波並沒有因為菜鳥時期鑄下大錯而毀了自己職業生涯，他直到1999年才高掛球鞋退休，期間2度入選防守第2隊，且球衣背號被獨行俠退休。

他說：「我不會因為這次錯誤就從屋頂跳下來，儘管我知道有些人以為這會毀了我的生涯，很可能之後再也聽不到關於我的消息。」

哈波甚至在1988年時率隊和湖人於西區冠軍賽狹路相逢，他在該系列戰平均繳出17.1分和7.7助攻，險些幫助獨行俠讓最終奪冠的紫金軍團翻船。

他也建議一開始聲稱自己沒有犯錯的史密斯說：「不認錯是處理這件事的錯誤方法，當你犯錯了，你得承認然後試著重新出發，唯一讓你得到解脫的方法是，敞開心胸、誠實面對自己。」

哈波最後勉勵說：「他們永遠告訴你，要隨時記住比賽時間和分數，這我從5歲開始打球就知道了，但人總是會恍神的時候。我犯錯的時候還是位菜鳥，那的確是我的錯，但重要的是你怎麼從中反彈，我相信史密斯會沒事的。」