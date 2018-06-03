首戰失神成千古恨 勇騎大戰變招再對決

2018-06-03 18:09 NBA台灣 monmo



NBA 分享 facebook

騎士鬥勇士第四回合開打，在詹姆斯（LeBron James）高效精準的發揮下，以及勇士首戰試探性的有所保留，騎士差點就完成偷下首勝且攻破客場的雙重達標，但在眾人錯愕的史密斯（J.R. Smith）恍神決策中，球賽進入延長，嚇出一把冷汗的勇士不敢再大意，直接一波流後，總算守下了主場。

雙方比拼到了最後一哩路，且一邊是聯盟最大球星團，一邊則有聯盟第一人，其實如同勇士戰火箭的異曲同工之妙，兩隊整場在做的就是小心翼翼挑彼此弱點打好每一回合，有攻守反擊就快速落位，沒有就佈置一波波的錯位打點，誰沉得住氣、較能貫徹既定戰略，誰就能掌握優勢，也造成本戰雙方不斷追逐拉鋸的局面，因為整體而言本場騎士真的打的還不錯，未遜色於公認更勝一籌的衛冕軍。

NBA 分享 facebook

這等對決態勢從第一節就見明朗，這邊廂詹姆斯不斷透過擋拆與早攻想打柯瑞（Stephen Curry）與魯尼（Kevon Looney），盡可能換掉整場主防他的杜蘭特（Kevin Durant），史密斯也持續背框想打柯瑞，勒夫（Kevin Love）與南斯（Larry Nance Jr.）亦不斷尋求快速落位後進攻籃框；那邊廂勇士同樣不斷讓杜蘭特打任何騎士後場，柯瑞則打除了詹姆斯外的任何前場。

而誠如筆者賽前所言，詹姆斯擁有聯盟對付無限換防最好的能力條件，以今日而言，就算沒能換走杜蘭特，他同樣能高效的不斷單打成功，遠投、近切、背框、急停、上罰球線，視不同防守對位的應對手段之多，也讓勇士今日雖以單防、無限換防為主，仍不時被引誘地想以Recover或啟動後包夾的方式防守，此時騎士就有空檔可尋。

NBA 分享 facebook

這也正是筆者稱讚今日詹姆斯精準的原因，本戰關於何時該傳出的時間點與傳球品質都極高，加上隊友今日跑位頗為積極，也讓騎士團隊整體有不錯的發揮，因而得以與勇士正規賽糾纏整場。

不過，衛冕軍也不是省油的燈，在騎士今日防守策略以放切不放投，必要時夾擊持球者以求製造傳球陷阱的策略下，勇士除了找錯位單打外，亦不斷由柯瑞為首執行切傳（今天柯瑞其實不只得分，切換控衛分球模式也頗為傑出），或以格林（Draymond Green）為首快速策應導球，加上團隊無球跑動與掩護，趁機打回季賽高效、高助攻（本場助攻多達31次，禁區得分更是季後賽最多的56分）的Easy Basket進攻模式，大部分時間得分倒也輕鬆愉快。

NBA 分享 facebook

但這或許對騎士而言，是很正常會選擇的防守邏輯，沒有一支球隊面對勇士防守時不用取捨，而就算常常因此漏人被輕鬆空手切得分，總歸是兩分，整場騎士打的如意算盤就是不給你浪花兄弟寫意噴三分，但會策略性放格林投三分；其次讓你單打不輕鬆，換成其他球隊可能早就因防守端頻頻被輕鬆得分而崩潰，可是我們有能高效得分的詹姆斯。只要不被一波流，就有本錢跟你一球一球纏鬥，甚至還有死之三分跟小帳加一兩種三分進攻模式。

這樣的策略可說是孤注一擲，因為完全賭在詹姆斯必須打出個人高效進攻的基礎上，否則二、三節騎士都有被一舉拉開也不意外的時候，但詹姆斯畢竟仍是當今聯盟第一戰將，確實扛起了這份期待，這樣的防守策略對於勇士而言，因此反倒像裹著糖衣的毒藥。

NBA 分享 facebook

反正2分2分慢慢輕鬆拿也不錯呀，仍有投三分，但大多是想靠自己能力非跑位空檔的硬起，數量不算多命中率也平庸，好像也沒必要打更耗費體力大量跑動的浪花模式，但一直到第四節都快打完，才赫然發現比數一直都沒拉開。而關鍵時刻拼的是球星威能，對面的天下第一人早已做好逆襲準備，早先有許多Easy Basket的勇士，此時卻彷彿還沒熱開.....

這也正是為什麼史密斯最後沒有試圖出手，乃至泰隆魯（Tyronn Lue）跟他沒有喊暫停會被罵這麼慘的原因。史密斯出手也未必能進，但連嘗試都沒有，而詹姆斯最清楚他此戰拼到此刻還有勝算，是多麼珍貴、多麼難得。包含早些爭議的詹姆斯進攻犯規改判防守犯規、希爾（George Hill）兩罰一中，多次險死還生的勇士，延長賽後不敢再托大，進入認真模式。

NBA 分享 facebook

整場正規賽48分鐘內，勇士只投進10顆三分，但本該體力衰退的延長賽，看起來只有騎士陷入疲態，相反地勇士開始更快推進、更大範圍跑動與三分出手，展現熟悉的浪花式風格，居然在短短不到3分鐘就投進3顆，直接一波流帶走比賽，從賽末的衝突更可見，騎士上下全隊的不甘。

首戰嚇出一場冷汗的勇士，應該學到教訓，這系列戰騎士還有沒可能盼到對手給這麼大機會，已是未知數。更甚者，此戰勇士仍有保留固然是因為戰況相對並不算緊繃，看看更寬鬆的調度人數就知道，，即使拉鋸也有餘裕，離對火箭後幾戰的高張力與全力以赴仍有差距，另外一個原因他們也仍在觀察對手如何出招。

而下一場，筆者大膽預測，即使首戰贏家是勇士，第二戰會有較大幅度變陣的仍會是他們。

NBA 分享 facebook

首先，杜蘭特模式會繼續往浪花模式再傾一點，對火箭後幾場，杜蘭特的單打效率就開始不佳，這場亦然，也同樣時常影響到團隊球的流動，只是場上局面不若對火箭時緊迫，在看到延長賽皮繃緊後的成效，如果柯爾（Steve Kerr）不想夜長夢多，最好是儘早打出球隊最強一面。

其次勇士應該會下不少功夫在對付騎士的禁區組，騎士本日能纏鬥也歸功於禁區優勢：勒夫有僅次於詹姆斯不俗的表現，多次進攻禁區，兩人得分僅小輸勇士三大得分手，南斯表現也意外驚喜，禁區組領袖幫助騎士於籃板端大勝14顆，全贏在進攻籃板，這也絕對是勇士第二戰要下功夫解決的一環。

NBA 分享 facebook

球員盯防對手禁區球員時提早落位卡位，再者就是針對性地執行錯位單打或換防後的無球跑動投射，固然這幾位騎士禁區輪替外圍防守不算差，但要知道在與火箭系列戰膠著時刻，部分球員可能會是被逼到上不了場的類型呢。

騎士方面，能做的除了繼續期許球員每場都要有90分以上表現發揮外，相較勇士還明顯有大把調整與提升空間，能做的事真的不多了。

防守端或許運動力不夠，但本身略勝一籌的肉搏防守是該嘗試更強悍一點，拖到焦土戰；詹姆斯在上系列第七戰打滿48分鐘獲勝，但或許本系列他仍願意拼滿全場，對面卻是四個全明星，賽後僅看攻守統計你會覺得勇士主力也很操，不下於詹姆斯，但實際上看延長賽你會發現四星體能都還遊刃有餘，要看的不只是時間的量而是質。

NBA 分享 facebook

另一方面，八成是因為防守問題，第一戰首席射手考佛（Kyle Korver）上場時間下修，但不錯的正負值仍彰顯他拉開空間的能力，若能協助規劃上場後保護的防守策略，仍值得多給一些空間，消耗勇士防守者追逐體力，在預期勇士會有更多三分投射時，騎士也需備好反擊準備。

但說到底，勇士整場被壓迫跟投入的感覺仍明顯不如火箭系列賽，騎士真的還需要一些奇蹟，待逼出勇士真面目後，才能說真正的勝負才開始。

NBA 分享 facebook

不過詹姆斯首戰的51分8籃板8助攻近6成命中率，本身已是非人哉，還有更大奇蹟可能上演嗎？湯普森（Klay Thompson）的腳踝扭傷或將成變數，伊古達拉（Andre Iguodala）回歸與否也是未知數，這些都可能直接影響到勇士的整體戰力，第二場激戰將是何等景況，讓我們拭目以待！