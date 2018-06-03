NBA／籲詹姆斯得先聲奪人 泰隆魯：就拿60分吧

2018-06-03 13:19 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



美聯社 分享 facebook

NBA總冠軍賽第1戰，騎士苦吞敗仗，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）強調：「我們輸掉了比賽，但比賽結束了，過去了。我們在第1戰許多地方都作得很好，所以下一場也必須持續下去。」

他說，自己確實有發現第1戰和2015年總冠軍賽首戰有些類似，當時騎士也是延長輸球，且正規時間結束前也有機會在奧克蘭先馳得點，甚至球隊還在這場比賽失去因傷缺席剩餘系列賽的厄文（Kyrie Irving），不過騎士依舊捲土重來拿下第2戰。

泰隆魯表示：「雖然陣容已經大不相同，但我們必須抱持同樣心態還有同樣態度。下一戰，我們得預期他們會打得更好，所以我們也要打得更好，我相信球隊有能力辦到。」

此外，現場記者也提到，詹姆斯（LeBron James）輸球後下1場比賽總會繳出驚人成績，泰隆魯對此笑說：「那他現在豈不是要拿60分，是吧？那麼，他禮拜天（註：指美國時間）就得拿60分才行，我猜是這樣吧。」

他也補充：「不過，我想說的是，他確實總能以身作則，在一開始就定調這場比賽，我們也需要他這麼做，特別是在進攻端。尤其是當要面對客場球迷，且勇士又是如此，我們需要他先聲奪人。」