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NBA／G2柯瑞半場16分 勇士領先騎士雙位數

2018-06-04 09:17聯合新聞網 文字直播

《賽況報導》

【NBA台灣／udn記者陳元廷／綜合外電報導】

勇士三星半場得分皆上雙 13分領先騎士

總冠軍賽第2戰上半場結束，柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson）各攻下16分、13分和10分，勇士暫以59比46領先作客騎士。

根據統計，當勇士這3位球星上半場得分皆上雙時，近2年季後賽為8勝0敗。除這3位球星外，得到先發機會的麥基（JaVale McGee）投4中4得8分，替補後衛李文斯頓（Shaun Livingston）也同樣投4中4得8分。

柯瑞(左)與杜蘭特(右)半場各攻下16分與13分。 美聯社
柯瑞(左)與杜蘭特(右)半場各攻下16分與13分。 美聯社
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另一方面，騎士以詹姆斯（LeBron James）的 15分8助攻7籃板為首，希爾（George Hill）也挹注12分，命中率不佳的勒夫（Kevin Love）則有7分7籃板進帳。值得一提的是，首戰發生大烏龍的史密斯（J.R. Smith）罰球時被勇士球迷大喊MVP伺候。

柯瑞、詹姆斯對決 勇士首節領先4分

在湯普森（Klay Thompson）帶傷上陣情況下，勇士就第1戰的先發陣容進行調整，讓麥基（JaVale McGee）頂替魯尼（Kevon Looney），騎士方面則維持首戰先發陣容不變。

首節比賽，柯瑞（Stephen Curry）進攻慾望強烈，出手8次其中包含5次三分球出手，個人攻下7分5助攻3籃板。騎士則以詹姆斯（LeBron James）的10分5助攻4籃板為最佳。

勇士第1節團隊命中率高達65.2％，但騎士靠著罰球線多拿6分仍咬住比分，以28比32暫時落後4分。

賽事文字轉播

《賽前報導》

勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）總冠軍賽第一戰扭傷的左腳踝仍有些腫脹和僵硬，今天的第二戰是否上陣球團打上問號，不過主角本人倒是抱持樂觀態度，他直白說：「我計畫（第二戰）上場。」繼續閱讀

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