NBA／歷經傷勢困擾 林書豪：曾認為不配台灣人支持

2018-06-02 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



NBA籃網隊球星林書豪結束首日籃球訓練營後，晚間來到花蓮巨蛋進行「永不止息」分享會，現場吸引到超過4千名熱情粉絲到場，林書豪用自身在NBA從「林來瘋」時期到接連經歷傷痛挫折，鼓勵2月遭遇大地震的花蓮人只要轉個念頭、相信信仰，就能找到成功的道路。

今年林書豪在球季首戰就右膝肌腱斷裂，經過開刀治療後提前整季報銷，其實林書豪近幾年來經歷許多傷病困擾，來到籃網的第1個球季，原本他滿心期待能夠上場表現，卻因為大腿傷勢讓他缺席了50場比賽。林書豪坦言：「那一年我真的不想回台灣，因為我不配得台灣人給我的支持與鼓勵，因為我沒什麼好分享的。」

林書豪在今年球季報銷前就因傷缺席87場比賽，包含在尼克時期左膝半月板撕裂，火箭時期依舊傷病不斷，因胸部、右膝挫傷，胸部受傷又缺席好幾場比賽，2014年轉隊湖人，林書豪又在2015年4月9日則因左膝半月軟骨受傷，之後到了黃蜂仍飽受傷勢困擾。

回憶今年球季首戰就因傷報銷的那一刻，林書豪說：「我看到我的膝蓋我就知道我的球季報銷了，在飛機上我就崩潰了，我抱著我的教練跟他說抱歉，我說：『很抱歉又讓你失望了。』那個受傷就像是壓垮我最後一根稻草一樣，這是我人生中最大的挫敗，是在我人生最期待、最高峰的時刻，我已經30歲了，作為一個籃球員，30歲已經是進入尾端了，當下我看到我最精華的時刻就像是沖到馬桶一樣，我無法去面對。」