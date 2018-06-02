NBA／G1關鍵罰球手軟 騎士希爾一夜難眠

2018-06-02 13:58 中央社 奧克蘭1日綜合外電報導



騎士希爾G1關鍵罰球沒進，賽後一夜難眠，也自稱是生涯最大挫敗。 美聯社 分享 facebook

NBA總冠軍賽首戰，克里夫蘭騎士錯失贏球契機，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）形容，感覺像被搶劫一樣；而關鍵罰球沒進的希爾（George Hill）一夜沒睡，腦海不斷重演那一球，自稱是生涯最大挫敗。

7戰4勝制的NBA年度總冠軍賽昨天開打，金州勇士以124比114在延長賽中擊敗克里夫蘭騎士，取得首戰勝利。泰隆魯今天表示，騎士會盡快把首戰的不愉快忘掉，力拚3日舉行的第2戰。

泰隆魯說：「聽好，我們不會就此心碎。我們輸了一場比賽。那對我們來說是一場苦戰。但隊員的信心沒有動搖。我們心中早有藍圖。現在，我們必須拿出更高水準的表現。」

騎士後衛希爾昨天在第4節剩下4.7秒時站上罰球線，有機會幫助球隊在關鍵時刻取得領先，但他沒抓住當英雄的機會，罰球失手。

希爾今天說：「我整夜幾乎沒睡，一次又一次重看那個罰球、重看那一球。那一幕在我腦海中一再重演。我有很棒的隊友，今天整個早上都在我耳邊提醒，忘掉它然後向前走，不要再糾結於心。」

希爾說，這是他10年NBA生涯以來最令人失望的挫敗。他說：「這真的傷很重，沒有罰進那一球，害球隊輸掉一場比賽。但我昨晚已經想通了，我們還要繼續打拚。」

騎士「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）昨天繳出生涯季後賽新高51分，也是繼喬丹（Michael Jordan）在1993年得55分之後，25年來NBA總冠軍賽的個人單場最高得分，竟成落敗的一方。

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）表示，要再加強防守詹姆斯。

柯爾說：「整體來說，我們沒有把詹姆斯守好。讓他在得分點予取予求。我們整隊的注意力與積極度都要改變，他很厲害，但我認為我們沒有把他拉出某種舒適圈，星期天我們要做得更好。」