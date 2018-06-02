NBA／伊古達拉G2出賽成疑 勇士守詹姆斯仍無解

2018-06-02 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



勇士教頭柯爾表示，伊古達拉能否在系列賽第二戰出賽仍是未知數。 歐新社 分享 facebook

克里夫蘭騎士明星前鋒詹姆斯（LeBron James）昨天拿下個人總冠軍生涯新高的51分，雖然最終未能幫助球隊取勝，但仍讓衛冕軍金州勇士嚇出一身冷汗。有不少球迷認為只有讓防守大鎖伊古達拉（Andre Iguodala）盡速歸隊，才有辦法阻止詹姆斯肆虐；不過勇士主帥柯爾（Steve Kerr）今天透露，伊古達拉能否在系列賽第二戰出賽仍是未知數。

伊古達拉在西區冠軍賽第三戰因膝蓋挫傷退場後，已經連續5場比賽未出賽，讓勇士不論是在面對火箭或是與騎士的總冠軍賽首戰，都因為防守問題打得跌跌撞撞，尤其昨天讓詹姆斯拿下51分的比賽中，頂替上陣的魯尼（Kevon Looney）無法起到降低「詹皇」破壞力的作用，成為雙方昨天拚戰到延長賽才分出勝負的關鍵。

不過勇士主帥柯爾指出，伊古達拉雖然今天也出現在球隊的重訓室中，並強調自己的膝傷已經慢慢好轉，但當被問到後天的第二戰能否上場時，柯爾仍是語帶保留的說：「我必須說他下一場能否出賽還是個疑問，我們會看看接下來兩天事情的發展狀況再做出決定。」

事實上，伊古達拉的缺陣對於勇士在攻守兩端都造成相當大的影響，尤其在騎士勒夫（Kevin Love）也逐漸找回進攻手感的情況下，勇士格林（Draymond Green）並無法給予魯尼太多的防守支援；而進攻端魯尼更是無法與季後賽經驗豐富的伊古達拉相比較，雖然替補上陣的李文斯頓多少還能分擔一些進攻重擔，但攻守兩端的平衡度仍舊無法與伊古達拉在陣時的「死亡五小」比擬。