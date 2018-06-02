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NBA／領先出手爆衝突 柯爾：與不成文規定為敵

2018-06-02 09:54聯合報 記者劉肇育╱即時報導

總冠軍G1終場前因籃球場上的「不成文規定」爆發衝突，勇士主帥柯爾力挺子弟兵。 路...
總冠軍G1終場前因籃球場上的「不成文規定」爆發衝突，勇士主帥柯爾力挺子弟兵。 路透
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金州勇士替補後衛李文斯頓（Shaun Livingston）昨天在冠軍賽首戰延長賽最後2.6秒，於球隊領先8分的情況下仍選擇出手，引爆了兩隊間的肢體衝突，雖然賽後騎士方面認為李文斯頓的出手並不尊重他們，但勇士主帥柯爾（Steve Kerr）仍力挺子弟兵，並強調自己將與這些「不成文規定」為敵。

勇士昨天在延長賽靠著多點開花的攻勢，在比賽最後27秒還保有8分領先，雖然依照慣例勇士在下一波的進攻將不會再出手，不過李文斯頓仍在進攻時間終了前選擇中距離跳投，導致騎士湯普森（Tristan Thompson）出現不當的防守動作遭到驅逐出場，甚至引爆了雙方間進一步的肢體衝突。

今天勇士主帥柯爾也針對李文斯頓的出手選擇做出解釋，「那一球不出手將會變成24秒進攻違例，所以他是該投那一球。如果24秒耗盡前比賽就結束，那你確實是該什麼都不做，我不知道為什麼會有什麼所謂的不成文規定限制我們的出手，我們也不該因此背負可能多發生一次失誤的風險，過去四年我都是這樣告訴我的球員，我不接受在比賽結束前的失誤。」

柯爾強調，所謂的不成文規定，在他看來是相當愚蠢的做法，「如果你是因為那些計時器或是不成文的規定，讓你覺得自己被冒犯了，我必須說這是很蠢的事情，那我將與這些不成為文規定為敵。」

勇士柯爾騎士
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