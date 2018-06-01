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NBA／改判+史密斯忘記出手 柯爾：贏得幸運

2018-06-01 12:33聯合報 記者劉肇育╱即時報導

終場前杜蘭特(右進攻犯規改判為詹姆斯(左)防守犯規，加上史密斯搶到進攻籃板沒出手...
終場前杜蘭特(右進攻犯規改判為詹姆斯(左)防守犯規，加上史密斯搶到進攻籃板沒出手，讓柯爾坦言首戰勇士贏得很幸運。 美聯社
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克里夫蘭騎士與金州勇士今天在總冠軍賽首戰打得是難分難解，不過在第四節最後階段卻出現了兩次影響勝負的關鍵點，包括勇士杜蘭特（Kevin Durant）在第四節最後36.4秒的進攻犯規改判為詹姆斯（LeBron James）防守犯規，以及騎士史密斯（JR Smith）在正規賽最後4秒抓下進攻籃板後卻「忘記」出手的狀況，讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後直呼贏得幸運。

騎士在詹姆斯寫下個人總冠軍賽單場新高51分領軍下，整場比賽與勇士拉鋸，尤其在正規賽最後50.8秒他還完成一次逆轉比數的三分打，回頭更在防守端製造了杜蘭特的進攻犯規，不過在經裁判檢視重播畫面後，卻改判為詹姆斯的防守犯規，讓杜蘭特獲得兩罰追平比數的機會。

不過影響本場比賽勝負的另一大關鍵點，則發生在騎士希爾（Geroge Hill）正規賽最後4.7秒兩罰1中後，史密斯抓下關鍵進攻籃板卻忘記兩隊處在平手狀態，運著球就往中線方向跑，讓一旁的詹姆斯不斷向他大吼，不過在史密斯發現鑄下大錯、趕緊把球傳出後，時間也已經到點，讓雙方進入延長賽。

最終勇士靠著延長賽多點開花的攻勢擊敗該贏未贏的騎士，驚險拿下總冠軍賽首勝，賽後勇士教頭柯爾就直言，這場比賽球隊贏得相當幸運，「今天我們在籃板的保護上並不理養，只能說有時候就會出現這樣的狀況，場上球員忽然無法掌握比賽狀況，我認為贏得有點幸運。」

至於騎士主帥泰隆魯（Tyronn Lue）則認為，雖然裁判有權力在比賽最後階段檢視重播畫面來進行判決，但對於改判的結果自己並不能接受，也認為球隊的努力遭到抹殺，「詹姆斯在衝撞區外，但裁判卻改判了他的防守犯規，這是過去不曾有過的。」

勇士騎士詹姆斯
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