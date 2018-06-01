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NBA／總冠軍賽商機無限 球星特別款球鞋大鬥法

2018-06-01 11:02聯合報 記者劉肇育╱即時報導

總冠軍賽商機無限，不少運動品牌都讓將在總冠軍賽亮相的代言球星穿上特別款球鞋登場。...
總冠軍賽商機無限，不少運動品牌都讓將在總冠軍賽亮相的代言球星穿上特別款球鞋登場。 美聯社
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身為全球NBA球迷每年最關注的一個系列賽，NBA總冠軍賽在今天開打後也帶動起背後無限商機，不少運動品牌都讓將在總冠軍賽亮相的代言球星穿上特別款球鞋登場，將總冠軍賽變成另類的新款球鞋伸展台，而如此盛況也讓NBA官員直言，這些球星已成為球鞋潮流文化的帶動者。

根據美國運動網站「ESPN」報導，在今年總冠軍賽期間兩隊將有5名球星將穿上個人所屬的簽名戰靴登場，而不少球員也都選擇穿上具有象徵「冠軍」的金色元素球鞋出賽。

「我認為球員們也喜歡這樣的氛圍。」NBA裝備與設備部門副總裁亞瑞納（Christopher Arena）在冠軍賽開打前夕表示：「他們不斷在帶動球鞋文化，並且很樂意成為這股潮流的領頭者。」

包括詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）所屬的Nike，柯瑞代言的Under Armour，以及唯一穿著大陸品牌安踏出賽的湯普森（Klay Thompson），都已經在季後賽期間為旗下球星推出或計畫推出特別款或特別色球鞋。

根據統計，在去年的勇騎對決中，騎士登錄的13名球員以及多數勇士球員都是穿著Nike球鞋，讓柯瑞、湯普森和穿著Adidas的衛斯特（David West）變得相對顯眼。

而今年這樣的球鞋版圖也在騎士陣容大幅變動的情況下有所改變，兩隊各自有10名穿著Nike和3名穿著Adidas的球員，另外騎士主控希爾（George Hill）則是大陸品牌匹克的簽約球星，騎士搖擺人格林（Jeff Green）則屬於喬丹牌，讓這場球鞋嘉年華變得更加多元。

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