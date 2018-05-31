單核詹皇對決四星勇士 騎士突圍機會在哪？

2018-05-31 20:16 NBA台灣 monmo



在保羅（Chris Paul）無法出戰第七戰情況下，火箭與勇士生死戰，整個走向宛如複製第六戰，火箭先盛後衰、第三節浪花狂捲後勇士逆轉勝，2018總冠軍戰最終仍在有驚無險的劇本中，邁入勇士騎士連續第四年決戰的精彩大結局。

西區冠軍第七戰，火箭的求勝意志可說是穿透螢幕，讓每位即使不在現場觀戰的球迷，也能為之動容。

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上半場團隊進攻端的拼搏、執行無限換防繞前斷球的努力，當然更表現在爭搶籃板的賣力上，上半場雙方籃板差距多達11顆，光進攻籃板就差了6顆之多，這些拼回來的二波進攻&防堵對方反擊機會，正是火箭再次能於半場領先雙位數（11分）的原因。

主帥丹東尼的運籌帷幄，更在在彰顯了球隊是多麼的用盡手段，都想贏下球來，包括本場有感的奇招：大量使用卡佩拉（Clint Capela）的快速擋拆或順下吃餅進攻籃框，並非新鮮的變陣，但過去幾場並不頻繁，想必是為了讓更多場上球員，能於進攻端一起彌補保羅缺陣減少的分數。

另外，也冒著風險賭上系列賽幾乎沒有上場時間的強森（Joe Johnson）與安德森（Ryan Anderson），前者是為了讓哈登（James Harden）能喘一口氣，不至於連續第二場都有「James」打滿全場的苦情，後者則是在球隊三分不順情況下，試圖有人打破外線僵局。

反觀勇士，上半場專注力還是相對表現的沒那麼集中，尤其以格林（Draymond Green）為首的團隊眾多失誤；但回過頭來看，或許這也是勇士主帥柯爾（Steve Kerr）策略思考一環也說不定，上半場就是跟你火箭消耗體能，只要不被拉開，第三節就又是勇士加壓決勝負的表訂時間！

而衛冕軍也確實又再次使用了這套路。

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第三節攻防的壓迫再次明顯提升，主打浪花兄弟的獠牙也再次展露，本戰甚至還有此節幾個賽後引發熱論的爭議判決；說是致勝關鍵或許太過，但確實成為兩隊心態的轉捩點，火箭眾將原本該就估算到第三節對手將再次襲來，但幾次不利吹判，加速了勇士追擊縮小分差的速度，讓球員們的心理壓力更形巨大。

加上生理上的雙重疲累，火箭創下從第二節後半到第四節前半，連續27次三分球投失的離譜紀錄，最後也因此輸掉了關鍵一戰。對於一支整季都極端堅持於單打與三分投射的球隊來說，或許這是最沮喪的輸法；但換個角度而言，能一直到最後都堅持著自己的進攻理念而輸球，不啻是運動世界另一種動人之美。

固然勇士也失去了伊古達拉（Andre Iguodala），始終火箭對於保羅的依賴更為強大，但無論如何，能靠著雙星與公認歷史級強隊的勇士鏖戰到最後一場方決勝負，火箭都已贏得了球迷們的喝彩。

那麼，接下來，再一次又是勇士與騎士的事了。

正如西區冠軍賽前筆者曾表示，外界許多評論都提及，本年度真正的總冠軍，或許在西區冠軍出爐後就已八九不離十，實際上觀看東西區每一場冠軍戰後，筆者的想法亦是如此，除非雙方有意外的健康狀況，現況是雙方各損一員要角：伊古達拉跟勒夫（Kevin Love），勇士實在仍明顯高出一截。這也是為什麼總冠軍賽前，國內外媒體的預測甚至比去年更壓倒性的選擇勇士。

不僅僅是看分區冠軍戰雙方的表現，另一個直觀評估的切入點：今年的騎士陣容有比去年好嗎？去年就已敗北，本季又少了對於勇士總造成嚴重傷害且牽制柯瑞（Stephen Curry）的厄文（Kyrie Irving），更形同詹姆斯（LeBron James）單核球隊，也難怪各界紛紛表示不樂觀。

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不過即便來到33歲之齡，詹姆斯無疑仍是當代籃壇第一人，正如幾位知名球評的看法，筆者亦深有同感：有詹姆斯的球隊，就還保有一絲希望。

火箭於第七戰輸球，但或許能給予騎士一點啟發，第六、第七戰的火箭，如同單核哈登率領球隊，透過個人優越的單打與組織，為隊友創造投射的空檔，而事實上，騎士季後賽越打，是越來越像哈登單核時的火箭套路了。

兩者當然還有所不同，騎士與哪怕單核的火箭對戰，都未必能快意勝出，火箭仍有更優異能無限換防的團隊組成，以及一批功能更專擅明確的綠葉配角，防守、無球跑動與投射三分，效率高出一籌。

但騎士能彌補其間落差的，就是單核比較：固然哈登幾乎已預約本季MVP，詹姆斯始終是戰力與體力都更高出一籌、更具影響力的核心，如果這點之於哈登的落差，能夠協助團隊取得更好的投射發揮，提升之於火箭對戰勇士時的外線命中率，那麼騎士就確實有那麼一絲曙光！

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儘管如此，那也只不過是協助騎士拉到與火箭同等戰力，想壓倒勇士還得再提升幾分，團隊仍必須繳出超水準的表現，才能協助詹姆斯戰勝勇士四星。

慶幸東區一路走來的以戰養戰，騎士已經從季末的散亂，一步步磨合成一支還不錯的勁旅，團隊防守的提升上尤其成效斐然。團隊於東區冠軍戰的影響更加明顯，主力控衛希爾（George Hill）是否跳出來扮演二把手角色，貢獻得分與串連團隊進攻，幾乎都決定了該場騎士勝負，縱然詹姆斯還是那個幾乎不得閒的苦命主角，來自騎士團隊的奧援，總是越來越有那麼一點樣子。即使星度不如去年，對球迷而言，同時打出詹姆斯與團隊支援場面的可能性，隨著東區七場激戰，是越來越高了些。

但，橫亙在眼前的可是那支勇士。

固然騎士在東區七戰中獲得不少提升，勇士當然也不遑多讓，磨練了包括魯尼（Kevon Looney）、貝爾（Jordan Bell）與楊恩（Nick Young）在防守端合格輪替的表現，更沉重的是：喚醒了浪花兄弟！

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而且回過頭來面對現實，固然騎士的防守比起進入季後賽初要進步了不少，但囿於陣容組成，在東西區四強中，騎士仍是防守相對最弱的一隊，特別是部分輪替球員運動能力較弱，造成往往球隊以防守籃板與禁區至上，因此也時常受到球迷對於防守外線時屢放空檔的批評，對上勇士這點無疑將是更致命、更高風險的賭注。

更重要一點，如果繼續維持這樣的調度，完全可以預期，騎士將會有太多洞讓勇士可以針對，並且可以期待上一系列戰後半段成為配角的杜蘭特，再次成為主角-一如去年，再次發起對Finals MVP的爭奪。

火箭與勇士這系列的終極小球大戰，雙方為了求勝，都逼不得已只敢動用相當縮限的輪替人數，丹東尼（Mike D'Antoni）總教練真的不知道這麼短的輪替，球隊很可能到後半段體力不支？但他也沒辦法，因為換人就可能冒上短時間大量失分，就此丟掉比賽的風險，看看第七戰下半場的安德暈是如何被柯瑞狂打點？甚至第一節短暫換上的強森就數次遭湯普森狙擊。

不只是火箭，勇士這邊廂也吃過衛斯特（David West）第四節被保羅痛打到被逆轉的苦頭，這才是兩隊都保守用人的主因，勇士整個系列賽幾乎都不敢派上帕楚利亞（Zaza Pachulia）、麥基（JaVale McGee）與衛斯特這類正統型禁區球員。

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但進入總冠軍戰，因為騎士沒能有火箭般的組成，就算輪替也不長，勢必硬著頭皮也得派上湯普森（Tristan Thompson）與勒夫等偏本格派的禁區球員，當然還有首席射手考佛（Kyle Korver），這些可能是放到火箭對決勇士脈絡中，因防守顧慮減少甚至根本不會派上的球員。

這樣會造成兩個勇士本系列戰可能更為寬裕的情況：

（1）勇士可以把Rotation拉的更長，也不用擔心會跟火箭對戰時那樣用人緊繃，你派上勒夫或湯普森，那我也許就有機會放上派楚利亞、麥基與衛斯特，你詹姆斯錯位打點，我也比上系列賽更有把握奉還，甚至勇士這些禁區球員還能針對頻繁守到禁區的詹姆斯施壓消耗，過往衛斯特常藉此造成詹姆斯麻煩。對原本輪替深度就佔優勢的勇士而言，更將擴大優勢。

（2）當騎士無法像火箭般盡可能收藏起防守弱點，且無論是單防或團隊防守，面對場上勇士球星群，很可能漏洞四起，杜蘭特更高效發揮的空間就來了！

浪花兄弟絕對是勇士戰鬥力上限，但要達到上限前時常都得因為外線屬性得耐心等候而忐忑，一如對火箭後兩戰，都是上半場找手感，進入第三節才加溫，卻也導致球隊上半場都陷入落後，這亦是因為火箭太好的團隊防守，讓杜蘭特的單打報酬率，顯得沒有賭一把浪花兄弟一波流來得划算。

But…人生就是這個But，如果杜蘭特在此系列賽，將更輕易地不斷得到高品質的錯位機會，場上會如何呢？浪花兄弟仍然得堅持在這系列戰中保持外線威脅，才能拉開空間，打破騎士多少想固守禁區賭對手外線的如意算盤，但如果騎士的防守相對讓杜蘭特單打起來就輕鬆愉快，勇士也不會介意把進攻重心再拉回杜蘭特主導，端看該場怎麼打比較高效與臨場應變，決定兩種主要模式如何切換。

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眼前詹姆斯最好的機會，大概就在第一場，體力最充足，且伊古達拉確定繼續缺席。詹姆斯肯定也會如以往繼續找機會貫徹單打施壓柯瑞的策略，勇士則也會沿用多位防守優異前鋒輪番上陣與協防的套路伺候，但少了伊古達拉總是少了一員防守大鎖（但提醒，勇士還有杜蘭特與格林，以及季後賽進步的魯尼與貝爾），以及讓死亡五小相對出現破綻，倘若能藉此讓詹姆斯更有效率發揮，勝算自然會有所提升。

而為什麼擁有詹姆斯就擁有希望的原因，也在於詹姆斯的當代第一人實力，哪怕你能擺出無限換防，減少更懸殊的錯位難題，但認真起來的詹姆斯，全聯盟所有球員對他而言，仍沒有一個是無法單打的對象，好應付或者棘手一點的差別而已，可以說他是當代最能直接暴力破解無限換防的球員了。

甚至還可這麼說，一般球隊面對如此等級球星，往往會使用放他得分封鎖其他人的防守策略，不信你問哈登，可詹姆斯也肯定是那個，最有機會把對手打到懷疑這策略，沉不住氣拼協防與輪轉，以致於其他騎士球員出現空檔的超級巨星。

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尤其今年季後賽小皇帝於進攻端的武器選擇又更豐富了。真正想阻止他，一個人是靠不住的，少了伊古達拉後，勇士選擇掙扎只會更膠著，究竟會選擇哪一種防守策略：捉詹姆斯隊友亦或者捉隊友放詹姆斯？效果又是如何？將會是第一場比賽中，筆者認為最值得觀察並將攸關系列賽走向的對戰焦點。

倘若詹姆斯能藉此打亂勇士的防守步調，天助自助者，那麼至少騎士將成功地打開可能贏球那扇門，剩下的，就是祈禱勇士當天的狀況了。