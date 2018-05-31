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NBA／大鎖缺陣勇士添變數 詹姆斯獨撐體力堪憂

2018-05-31 11:01聯合報 記者劉肇育╱即時報導

伊古達拉確定缺席總冠軍賽首戰，勇士死亡五小還是湊不齊。 美聯社
伊古達拉確定缺席總冠軍賽首戰，勇士死亡五小還是湊不齊。 美聯社
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NBA總冠軍賽將在明天上午9時在勇士主場點燃戰火，挑戰衛冕的金州勇士今天宣布，2015年總冠軍賽MVP伊古達拉（Andre Iguodala）將因為左膝挫傷缺席首戰的消息。在過去三年防守騎士詹姆斯（LeBron James）相當有心得的伊古達拉歸期仍未定，勇士不僅要在防守端面臨更嚴苛的考驗，無法組成「死亡五小」的情況下進攻威力也將受到影響。

身為勇士陣中的頭號防守大鎖，伊古達拉在2015年嚴防詹姆斯的表現讓他最終獲得了總冠軍賽MVP頭銜，去年他更是與隊友格林（Draymond Green）聯手出擊，讓詹姆斯在進攻端大量消耗體力，成為勇士最終以封王的幕後功臣。

不過在西區冠軍賽第3戰與休士頓火箭哈登（James Harden）互撞膝蓋後，伊古達拉不僅缺席了接下來的4場比賽，今天再由球團宣布將無緣參加總冠軍賽首戰，他說：「我的復原狀況持續前進，只不過比預期的來得慢，但離歸隊也不遠了。」

根據統計數據，本季勇士在將伊古達拉拉上先發組成「死亡五小」時，不論是淨勝分或是進攻效率都是所有陣容中最高，也代表著他的缺陣不僅影響著勇士防守表現，進攻端勢必也將受到牽連。

騎士詹姆斯雖然在伊古達拉首戰缺陣的情況下，將獲得更大的揮灑空間，不過在明星前鋒勒夫（Kevin Love）仍未通過聯盟腦震盪保護程序的情況下，同樣在進攻端失去了一員大將，且還是今年季後賽全隊除了詹姆斯外，唯一一位平均得分在雙位數的球員。

更何況在今年冠軍賽開打前詹姆斯本季已累積出賽100場，追平了他個人單季紀錄，對於33歲的他來說，總冠軍賽是否還有體力能像前三輪這般場場開「無雙」，仍有待觀察。

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