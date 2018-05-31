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挑戰難度比去年更高 騎士想贏勇士需要奇蹟

2018-05-31 07:00特約記者李亦伸

2017年NBA總冠軍賽五戰，詹姆斯打出場均34分、10籃板、10助攻超完美數據，厄文場均29.4分，騎士還是前三戰全輸，最終1：4被勇士擊潰，騎士衛冕失利。

2018年NBA總冠軍賽，沒有厄文的騎士再次面對勇士，騎士靠著詹姆斯獨力帶隊，沒有厄文MVP等級隊友的協助跨刀，騎士有可能擊敗勇士，完成復仇+奪冠？那應該是比2017年總冠軍賽更困難的挑戰。

騎士去年有厄文(右二)在時都完全不是勇士的對手，今年兩隊整體戰力雖然都呈現衰退趨...
騎士去年有厄文(右二)在時都完全不是勇士的對手，今年兩隊整體戰力雖然都呈現衰退趨勢，但騎士面對的挑戰更為艱困。 歐新社資料照片
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戰情解析

1、陣容：從例行賽勝場，季後賽表現、走勢可以發現，勇士戰力不如上季穩定，防守起起伏伏，騎士在少了厄文之後，騎力下滑，關鍵球和決勝節更多依靠詹姆斯一個人，騎士戰力也下滑許多。兩隊例行賽戰績都不如上季，季後賽之路也都走得比上季辛苦。

雙方都變弱變得更不穩定情況下，勇士陣容+團隊+天賦還是要比騎士更好一點，騎士攻防傳切組織+所有一切都建立在詹姆斯一個人身上，沒有厄文的騎士陣容，是無法擊敗勇士。

2、對位：勇騎對位，騎士只有詹姆斯一個優勢+對位，對勇士來說，他們早已經習慣「詹姆斯33分大三元」的超人表演，詹姆斯不是今年季後賽才有這種瘋狂、持續性演出，上季總冠軍賽詹姆斯就已經打出生涯極限。

沒有厄文的對位優勢，只剩下詹姆斯，騎士很難靠調整、對位形成更大錯位優勢。

騎士對勇士唯一剩下的對位優勢就只有詹姆斯(右)，讓人不禁懷疑這樣的對決是有任何的...
騎士對勇士唯一剩下的對位優勢就只有詹姆斯(右)，讓人不禁懷疑這樣的對決是有任何的勝算嗎？ 歐新社資料照片
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3、教練：就教練臨場、應變、調整看來，騎士教練泰隆魯面對勇士將會沒什麼事可以做，只能靠球員狀況、投籃手氣和詹姆斯持續性爆衝發揮帶領團隊。

教練這一點騎士已經沒有上升和調整空間，只能靠詹姆斯個人大爆發帶動+隊友投籃手氣+賣命防守。騎士如果只能延續今年季後賽前三輪的表現+發揮，他們根本無法擊敗眼前這支勇士。

騎士總教練泰隆魯(左)並沒有什麼特別的招數能跟勇士總教練柯爾(中)來對抗，能做的...
騎士總教練泰隆魯(左)並沒有什麼特別的招數能跟勇士總教練柯爾(中)來對抗，能做的事大概只有等待詹姆斯(右)爆發。 歐新社資料照片
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4、球星：勇士今年賽季狀況一起起起伏伏，例行賽58勝也是四年來最差，勇士同時在主場輸掉最多比賽，當然勇士整個賽季「玩」掉的比賽更多，這些敗戰都是出現在防守鬆懈+進攻傳球大意的漫不經心。嚴格來說這就是衛冕軍和擁有天賦超級強隊的「傲慢」病症。

但靠著過人天賦，勇士就是可以經常在第三節完成反撲，第四節完成逆轉，球星+天賦，讓勇士總體戰力和實力就是優於騎士。

勇士陣中諸多球星都有扭轉乾坤的實力，他們從來都不怕在比賽中大幅落後。 歐新社資料...
勇士陣中諸多球星都有扭轉乾坤的實力，他們從來都不怕在比賽中大幅落後。 歐新社資料照士
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5、可能變數：傷兵或其他意外因素。任何一個系列賽都會有意外因素或傷病變數，連續第四年「勇士vs.騎士」總冠軍賽也是一樣。只要詹姆斯系列賽全程都不會沒力，都能打好打滿全場維持最好狀況，騎士仍值得等待。

勇士仍可能在種種對位、天賦、攻防團隊優勢下自己搞砸，對火箭系列賽七戰，火箭玩命打好防守，勇士自己就搞砸兩場輸球。因此騎士仍有機會利用勇士的大意、開局鬆懈、疏於防守，在上半場就建立得分優勢，掌握比賽節奏和機會，再一一瓦解勇士天賦優勢。

至於傷病因素永遠不可預測，火箭在西決系列賽傷了主控保羅，整個系列賽走向情勢完全改變，就是最好的例子。

今年總冠軍賽騎士想要贏球，只能等待勇士自己搞砸和更大奇蹟。

結果預測 勇士4：1騎士

騎士勇士詹姆斯

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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