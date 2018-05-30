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NBA／76人總管陷推特分身風暴 安比德：相信他

2018-05-30 15:18NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

美聯社
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美國媒體網站The Ringer獨家披露，76人總管柯蘭傑洛（Bryan Colangelo）疑似使用分身推特帳號，在網路上批評旗下球員。

該篇報導指證歷歷說，掌握了5個推特帳號背後使用者就是柯蘭傑洛，因為這些帳號的追蹤者都是與他有關人士，像是自己兒子的高中教練還有隊友，且部份貼文內容顯然和柯蘭傑洛本人活動有直接相關。

當該篇報導記者就此事詢問76人球團時，他只透露5個其中2個，但柯蘭傑洛得知此事後，另外3個帳號卻神秘由公開轉為私人，但根據柯蘭傑洛個人聲明，他僅僅承認自己是其中1個帳號使用者，而該帳號並未有任何發文。

但除了柯蘭傑洛承認的帳號外其他4個的發言卻是有可能引爆巨大爭議，因為其中內容包括指控前76人球員諾艾爾（Nerlens Noel）破壞更衣室氣氛，還有另一位前76人球員歐卡福（Jahlil Okafor）體檢不過導致交易告吹。

但傷害最大的還是對於安比德（Joel Embiid）和佛爾茲（Markelle Fultz）評論，根據這4個疑似為柯蘭傑洛持有的帳號所言，安比德是非常幼稚且懶惰，佛爾茲投籃失常則是其學生時代導師的傑作。

安比德獲悉此報導內容後，先是標記其中某個號稱是柯蘭傑洛分身的帳號，然後說：「辛基（Sam Hinkie）比你好而且聰明多了」，接著才發言澄清：「一切都是玩笑，我不相信這件事，這實在太扯了。」

至於ESPN權威記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也以推特回應這篇報導，「安比德告訴我，柯蘭傑洛打電話給他，並且否認一切指控，他相信這個說詞，除非有進一步證據出現。」

沃納羅斯基接著補充：「或許有資訊領域人士能證明柯蘭傑洛無辜，但這篇報導如果屬實，那些推特發文不但涉及球隊私人事務，更把球團內外的個人恩怨、嫉妒和不滿推上檯面。」

沃納羅斯最後作結：「無論如何，柯蘭傑洛目前是全盤否認，且許多其他球隊制服組成員相信的是：難以想像有總管會這樣魯莽行事，毫不顧慮自身工作。因此他們願意先相信柯蘭傑洛，且事情確實是兜不攏。」

天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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