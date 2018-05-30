NBA／少厄文成致命傷 泰隆魯：我們會懷念他

2018-05-30 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



厄文的切入就像一把利刃，去年助騎士搶下總冠軍賽唯一一勝，但此情此景騎士今年只能懷念了。 美聯社 分享 facebook

《2018NBA總冠軍賽 賽程與最新賽況》

克里夫蘭騎士連續四年挺進總冠軍賽，並將與金州勇士4度對決，與過去3年最大的不同之處，就是後場指揮官厄文（Kyrie Irving）已經不在陣中，讓主帥泰隆魯（Tyronn Lue）在今天受訪時直言，總冠軍賽期間他們肯定會懷念厄文還在的那段時光。

在前三年的「勇騎」對決中，厄文除了在2015年因傷僅打了第一場比賽就宣布報銷外，另外兩個球季的表現並不下於球隊一哥詹姆斯（LeBron James），尤其是去年冠軍賽在騎士進攻端陷入困境時，他靠著優異的單打能力繳出平均29.4分的亮眼成績單，包括在第4戰單場進帳40分，幫助騎士拿下唯一的勝利。

不過季後厄文以希望能獨當一面為由，向球隊請求交易並轉披綠衫軍戰袍，也讓騎士必須面臨戰力重整的局面，導致他們從例行賽就一路打得跌跌撞撞，而缺少了厄文，也被認為是騎士今年總冠軍賽潛在的最大致命傷。

騎士主帥泰隆魯今天就直言，今年冠軍賽期間球隊肯定會很懷念厄文的單打能力，「在對方不斷換防的情況下，我們需要擁有極佳單打能力，並且能夠幫助球進行轉移和犀利空手切入的人，這就是厄文過去在做的；在1對1的情況下很少有人能夠攔下他，我們會懷念這一點，現在我們只能換一種方式打球。」

對於球隊在這次總冠軍賽並不被看好，泰隆魯也直言各界不應該輕忽他們的實力，「今年兩隊都受到考驗並打到搶七，他們經歷了很多，但我們也不該被排除，因為我們也展現在這樣的條件下仍有贏球的能力，勇士也是如此。」