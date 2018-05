NBA／評吹判偏勇士 林書豪：火箭投不進更致命

林書豪認為西冠第七戰裁判吹判尺度偏袒勇士,但前東家火箭外線屢投不進更關鍵,勇士證明自己是更好的球隊。 美聯社 分享 facebook

休士頓火箭與金州勇士今天進行總冠軍賽門票「搶七」大戰,火箭上半場在哈登(James Harden)帶領下一度取得雙位數領先優勢,但火箭在第二節中段到第四節一度連續27次三分球出手不中,雖然「豪小子」林書豪與鵜鶘中鋒卡珍斯(DeMarcus Cousins)認為裁判在本場比賽尺度更有利於勇士,但火箭手感盡失更是遭逆轉的關鍵。

火箭今天在保羅缺陣的情況下,上半場由哈登和葛登(Eric Gordon)領軍取得雙位數領先優勢,不過在第二節6分43秒葛登投進三分球,到第四節最後6分半鐘塔克(P.J. Tucker)再度命中期間,火箭一度連續27次三分球出手不中,創下NBA的新紀錄,而單場三分球投丟37球也寫下聯盟季後賽新紀錄,而原先36投不中的紀錄,也是由火箭在今年季後賽出戰灰狼時所創下。

而根據ESPN統計數據,火箭在這一波三分球27投0中期間,被勇士打出一波59:34的反擊,成為火箭在第三節遭逆轉的關鍵。

不過本場比賽裁判的尺度也引發討論,包括「豪小子」林書豪與鵜鶘中鋒卡珍斯都在個人推特上對此發文,林書豪指出:「盡可能的客觀,雖然勇士或許是更棒的球隊,不過裁判顯然在幫助他們。」

As objectively as I can be, the Warriors are prob still the better team but the refs are definitely helping them...