NBA／評吹判偏勇士 林書豪：火箭投不進更致命

2018-05-29 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



林書豪認為西冠第七戰裁判吹判尺度偏袒勇士，但前東家火箭外線屢投不進更關鍵，勇士證明自己是更好的球隊。 美聯社 分享 facebook

休士頓火箭與金州勇士今天進行總冠軍賽門票「搶七」大戰，火箭上半場在哈登（James Harden）帶領下一度取得雙位數領先優勢，但火箭在第二節中段到第四節一度連續27次三分球出手不中，雖然「豪小子」林書豪與鵜鶘中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）認為裁判在本場比賽尺度更有利於勇士，但火箭手感盡失更是遭逆轉的關鍵。

火箭今天在保羅缺陣的情況下，上半場由哈登和葛登（Eric Gordon）領軍取得雙位數領先優勢，不過在第二節6分43秒葛登投進三分球，到第四節最後6分半鐘塔克（P.J. Tucker）再度命中期間，火箭一度連續27次三分球出手不中，創下NBA的新紀錄，而單場三分球投丟37球也寫下聯盟季後賽新紀錄，而原先36投不中的紀錄，也是由火箭在今年季後賽出戰灰狼時所創下。

而根據ESPN統計數據，火箭在這一波三分球27投0中期間，被勇士打出一波59：34的反擊，成為火箭在第三節遭逆轉的關鍵。

不過本場比賽裁判的尺度也引發討論，包括「豪小子」林書豪與鵜鶘中鋒卡珍斯都在個人推特上對此發文，林書豪指出：「盡可能的客觀，雖然勇士或許是更棒的球隊，不過裁判顯然在幫助他們。」

As objectively as I can be, the Warriors are prob still the better team but the refs are definitely helping them... — Jeremy Lin (@JLin7) May 29, 2018

Wasnt saying its rigged. Just saying they missed those calls on Hardens 3s. GSW was the better team and deserved it https://t.co/4DPzfN0krZ — Jeremy Lin (@JLin7) May 29, 2018

在火箭第三節進攻熄火的過程中，哈登一次三分線外的出手雖有遭對手犯規的跡象，但裁判卻只給了一次出手前犯規，並未獲得站上罰球線線的機會，林書豪指出，雖然自己不是要說裁判操控了這場比賽，但哈登的三分球出手犯規遭到了忽視，而勇士也確實是本場比賽表現更好的一方，勝利是他們應得的。