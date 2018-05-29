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NBA／西冠7戰轟下213分 杜蘭特寫新紀錄

2018-05-29 12:53中央社 台北29日綜合報導

杜蘭特在西區決賽7戰累計轟下213分，改寫聯盟紀錄，勇士有他真好！ 美聯社
杜蘭特在西區決賽7戰累計轟下213分，改寫聯盟紀錄，勇士有他真好！ 美聯社
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勇士今天靠前鋒杜蘭特轟下最高的34分，率隊101比92逆轉勝火箭，他在西區決賽7戰累計轟下213分，改寫聯盟紀錄，此外這也是他生涯第3次在搶7大戰轟破30分大關。

美國職籃（NBA）西區決賽高潮迭起，衛冕軍金州勇士在西區決賽第7戰，克服上半場11分落後，客場後來居上擊敗火箭，系列賽以4比3甩開對手糾纏，連4年闖進聯盟總冠軍賽，對手都是「King詹」詹姆斯（LeBron James）所領軍的騎士。

杜蘭特今累積21投11中，包括3分球11投中5，外帶10罰7中，轟下全場最高的34分，還有5籃板、5助攻、3阻攻與1次抄截，他全方位表現也成了火箭最大的痛。

NBA西區決賽最高得分紀錄，原由「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與歐尼爾（ShaquilleO'Neal）所共同保持的212分，杜蘭特與火箭激戰7戰場累積得分達213分，在率隊晉級總冠軍戰時，也同步締造聯盟新紀錄。

此外在NBA季後賽搶7大戰當中，詹姆斯生涯共有6次在球隊生死關頭，強攻超過30分以上，在NBA史上高居第1，前賽爾蒂克名宿、「大鳥」柏德（Larry Bird）則以4次排名第2。

杜蘭特今天轟下34分率隊晉級後，也追平張伯倫（Wilt Chamberlain）、諾威茨基（Dirk Nowitzki）與威斯特（Jerry West）等人，生涯第3次在季後賽搶7大戰轟下超過30分，成為NBA史上第6位，能在季後賽生死大戰繳出3次30分以上表現的球員，在NBA史上排名則並列第3。

NBA杜蘭特詹姆斯

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