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柯瑞準大三元率勇士勝出 總冠軍賽連四年與騎士對決

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NBA／火箭外線熄火 柯瑞率勇士逆轉挺進冠軍賽

2018-05-29 11:39聯合報 記者劉肇育╱即時報導

克里夫蘭騎士昨天率先取得今年首張總冠軍賽門票後，西區的休士頓火箭與金州勇士也在今天進行「搶七」大戰，其中火箭在少了主控保羅（Chris Paul）的情況下，雖然在上半場靠著哈登（James Harden）領軍一路領先，但下半場勇士主控柯瑞（Stephen Curry）與杜蘭特（Kevin Durant）挺身接管戰局，幫助勇士以101：92逆轉勝出，將連續四年與騎士在總冠軍賽會師。

火箭主控保羅（Chris Paul）在系列賽第5戰拉傷右腿並缺席第6戰後，今天賽前再由總教練丹東尼（Mike D’Antoni）宣布了將繼續缺陣的消息。在保羅無法出賽下，火箭哈登上半場就與葛登（Eric Gordon）聯手出擊，開賽不到5分鐘後兩人就聯手包辦球隊的前13分，且還讓勇士湯普森（Klay Thompson）背負3次個人犯規，而火箭在兩人前兩節合拿30分領軍下，上半場打完還保有11分領先優勢。

不過下半場勇士柯瑞與杜蘭特挺身而出，在火箭外線手感急凍的情況下三分球連發，單節合計投進6顆三分球，在該節中段拉出一波25：5的攻勢逆轉戰局，並帶著7分領先進入最後一節。

末節勇士湯普森也加入砲轟行列，讓雙方差距一度擴大到13分，反觀火箭的冷手感持續未改善，一度連續27次三分線出手未命中，直到塔克（P.J. Tucker）在第四節最後6分半鐘命中後才終結三分球荒，不過火箭在防守端仍舊無法阻擋杜蘭特的攻勢，最終勇士就以101：92擊敗火箭，連續四年挺進總冠軍賽。

勇士主控柯瑞拿下27分10助攻9籃板的「準大三元」成績，對於球隊在搶七大戰驚險勝出，柯瑞形容與火箭的系列賽是他們本季挑戰衛冕至今遇到的最大難關，尤其是在上半場球隊失去節奏的情況下，他們並未因此失去信心，造就了下半場的逆轉，「我們彼此信心喊話，告訴自己還有機會，因為我們是一支出色的球隊，肯定能夠逆轉戰局。」

勇士柯瑞杜蘭特

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