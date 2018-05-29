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NBA／交易厄文、海瓦德？ 綠衫軍：有他們更好

2018-05-29 09:48聯合報 記者劉肇育╱即時報導

沒有厄文與哈瓦德，綠衫軍仍只差幾球就能打進總冠軍賽，但總裁否任會交易陣中兩大球星...
沒有厄文與哈瓦德，綠衫軍仍只差幾球就能打進總冠軍賽，但總裁否任會交易陣中兩大球星。 美聯社
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波士頓塞爾蒂克今年季後賽在厄文（Kyrie Irving）和海瓦德（Gordon Hayward）兩大球星缺陣的情況下，一路與騎士拚戰到東區冠軍賽第七戰才敗下陣來，幾名年輕球員的好表現更讓球隊季後掀起是否要交易兩大球星的討論；不過塞爾蒂克籃球營運總裁安吉（Danny Ainge）不僅否認了這個傳言，還強調如果兩人能夠健康在陣，球隊將會走得更佳順遂。

在布朗（Jaylen Brown）、洛齊爾（Terry Rozier）、泰托姆（Jayson Tatum）和史馬特（Marcus Smart）等年輕球員的優異表現下，塞爾蒂克成為今年季後賽的最大驚奇，不過也因此讓賽季提前報銷的厄文、海瓦德兩大球星的存在必要性受到質疑，季後更掀起了是否該交易兩人，讓年輕陣容保有發揮空間的討論。

但塞爾蒂克總裁安吉今在球季結束記者會上表示，兩人不僅不會遭到交易，下個賽季還將扮演這些年輕球員的領頭羊角色，「很多人認為我們已經不需要厄文和海瓦德，但我還記得他們兩個有多好，而我們又是花了多少心血才得到他們，也因為他們的好，讓我更清楚這批球員還是如此的年輕。」

安吉強調，在經過今年的季後賽洗禮，更加證明厄文和海瓦德的經驗對於球隊的重要性，「如果他們兩個都在，我們或許能夠多拿下一些勝利，或是度過一些艱困的對決，有他們在我們肯定會更好。」

而塞爾蒂克菜鳥泰托姆也強調，厄文的歸隊將是全隊所期待，「我期待與他的再度合作，他是聯盟最傑出的球員之一，他們的歸來將讓我們變得更有競爭力。」

塞爾蒂克厄文海瓦德

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