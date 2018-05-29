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NBA／保羅缺席搶七大戰 柯爾：不代表火箭不會贏

2018-05-29 08:23聯合報 記者劉肇育╱即時報導

休士頓火箭與金州勇士今天上午9時進行西區冠軍賽「搶七」大戰，不過賽前卻傳出火箭主控保羅Chris Paul）因為右腿拉傷傷勢復原不及，確定無法出賽的消息。

保羅在系列賽第5戰比賽最後階段幫助球隊取勝但卻拉傷右大腿後，先是缺席了第6戰，原先傳出有可能在今天的第7戰歸隊，不過火箭主帥丹東尼（Mike D’Antoni）在今天賽前證實，保羅的右腳拉傷讓他持續無法完全出力，所以今天的比賽將確定缺席。

「這是沒辦法的事情，我們已經達成這樣的共識。」丹東尼在今天賽前說：「他現在失去了爆發力，腳也無法完全出力，他並沒有做好出賽的準備。事實上，當他受傷時，我們就知道他復出的可能性並不高。」

丹東尼強調，球隊並未替保羅的復出列出明確的時程表，也代表著即使球隊打進總冠軍賽，他可能會繼續缺席。

而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在得知保羅缺陣的消息後則強調，球隊不會因此掉以輕心，「他是聯盟中最好的球員之一，這對他們無疑是巨大的打擊，但也不代表他們就無法贏球，因為他們還有很多優秀的球員，像是葛登（Eric Gordon）在這個系列賽就有優異的表現。傷病是季後賽的一部分，就像是伊古達拉（Andre Iguodala）仍在缺陣，對我們也是很大的打擊。」

保羅勇士Chris Paul

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