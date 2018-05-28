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NBA／記者詢問球員傷勢 柯爾：第一次聽說這事

2018-05-28 16:57NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

美聯社
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勇士今日（28號）取消球隊訓練讓球員得到更充分休息，不過總教練柯爾（Steve Kerr）還是接受了媒體採訪，他也談到伊古達拉（Andre Iguodala）缺陣影響。

柯爾提到：「沒有了伊古達拉，讓我們陣容深度出現問題，這個系列戰真正關鍵是防守擋拆，而貝爾（Jordan Bell）對這點貢獻良多，魯尼（Kevon Looney）也是如此。」

記者接續問到，魯尼在傷兵報告中因為左腳姆指傷勢被列為不確定能否出賽，柯爾回應：「老實說，這可是我第一次聽到這事。」

接著，柯爾才說：「好的，今晚我會問他，然後告訴他，他明天得要上場。」

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