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NBA／回應外界質疑 詹姆斯：成功靠團隊努力

2018-05-28 12:07聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

詹姆斯(右)帶領球隊進軍總冠軍賽。 美聯社
詹姆斯(右)帶領球隊進軍總冠軍賽。 美聯社
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東區冠軍賽「搶七」驟死賽騎士靠著「大帝」詹姆斯LeBron James）打滿全場攻下35分、15籃板、9助攻「準大三元」帶領下，克服上半場12分的落後，助隊後來居上以87：79擊敗塞爾蒂克，搶下總冠軍賽門票，這也是詹姆斯連續8年助隊闖進總冠軍賽。賽後頒獎典禮上，詹姆斯對於外界認為是靠他一己之力帶隊的言論發表看法，他說：「我們能夠取得成功，完全是全隊努力的結果。」

前一役的背水一戰，33歲的詹姆斯就展現過人體能，出賽46分鐘攻下46分，幫助球隊將系列賽扳平，而在今天前詹姆斯已繳出季後賽場均上場時間40.9分鐘、33.9分、8.9籃板和8.8助攻，今天他更是打滿全場的48分鐘，繳出「準大三元」成績，率領騎士連續4年闖進總冠軍賽。

不過談到外界認為騎士是靠著他一己之力帶隊的言論，他在賽後頒獎典禮上發表了看法，「很多人從沒打過籃球，從沒參與過團隊運動，我們能夠取得成功，完全是靠著全隊努力的結果。」賽後詹姆斯說道。

詹姆斯說：「想要取得成功，永遠都要靠團隊。當我9歲第一次拿起籃球、參與正規籃球比賽的那一刻，我就明白了這個道理，因此那些從未踏入過球館的質疑者們，從來沒打過籃球、未參與過任何團隊運動的質疑者們，你們總是試圖抹煞我的隊友們的功勞，這對他們是不公平的。」

今天騎士除了詹姆斯外，頂替「愛神」勒夫（Kevin Love）上場的格林（Jeff Green）也攻下全隊次高的19分、8籃板，對於隊友能在適當時候給予支援，詹姆斯說：「Jeff是我的兄弟，當教練喊到他的號碼時，他總是能立刻做好準備，而在他經歷了心臟手術後，他還能站上這個舞台，對他來說絕對是樂事，我們非常幸運能擁有他。」

詹姆斯騎士塞爾蒂克

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