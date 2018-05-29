NBA／火箭三星壓勇士四巨頭 G7半場領先雙位數

2018-05-29 10:04 聯合新聞網 文字直播



柯瑞(中)與哈登力拚西區冠軍第七戰。 美聯社 分享 facebook

勇士首節落後 柯爾：最爛的第一節表現

【聯合新聞網／綜合報導】

西區冠軍賽第七戰生死鬥，勇士伊古達拉持續缺陣，但大腿拉傷的火箭保羅也確定無法上場，不過少了主控的火箭在主場展現強盛鬥志，開賽就以「窒息式」防守壓著勇士打，加上哈登14分貢獻，率領火箭首節取得24：19領先。

勇士首節打不出流暢傳導，又陷入單打獨鬥且命中率偏低，尤其火箭哈登在第一節8分多鐘時上演一次高難度三分，更買到湯普森犯規，讓他才開打不到4分鐘就揹3次犯規提前下場，增添勇士不利因素。

首節結束後勇士教頭柯爾接受場邊記者訪問，對球隊表現很不滿意，直言這是他看過球隊最爛的第一節表現。

賽事文字轉播

《賽前報導》

休士頓火箭與金州勇士西區冠軍賽「搶七」大戰，不過火箭主控保羅（Chris Paul）因為右腿拉傷傷勢復原不及，確定無法出賽；勇士的伊古達拉也持續缺席。

保羅在系列賽第5戰比賽最後階段幫助球隊取勝但卻拉傷右大腿後，先是缺席了第6戰，原先傳出有可能在今天的第7戰歸隊，不過火箭主帥丹東尼（Mike D’Antoni）在今天賽前證實，保羅的右腳拉傷讓他持續無法完全出力，所以今天的比賽將確定缺席。繼續閱讀