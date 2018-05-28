NBA／關鍵搶七大戰 保羅、伊古達拉出戰仍存疑

2018-05-28 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



勇士伊古達拉(左)與火箭保羅兩人第七戰出賽仍是成疑。 美聯社 分享 facebook 西區冠軍賽第6戰辛苦在主場扳平系列賽的衛冕軍勇士隊，「死亡五小」之一的伊古達拉（Andre Iguodala）已經連續缺席系列賽3場比賽，明天展開的殊死戰是否會上場仍舊存疑；此外，火箭主控保羅（Chris Paul）同樣受傷勢困擾，主帥丹東尼（Mike DAntoni）表示，能否上場可能必須要等到賽前，經過醫師評估後才能決定。

NBA自1979年以來首度出現東、西區冠軍賽都打到「搶七」大戰，不過各隊中也有不少球員出現傷勢問題。昨天火箭浪費首節17分領先，在下半場遭到勇士逆轉並扳平系列賽，對於在第5戰右大腿拉傷的保羅能否在西區冠軍賽最終戰回到場上，丹東尼說：「我認為這要到比賽前才能決定，不論決定如何，他能否出賽仍存在疑問。隊醫們會進行最後評估，看看他是否可以出賽。」

而衛冕軍勇士隊同樣也受傷兵困擾，伊古達拉在系列賽第3戰傷了左膝，第4戰起高掛免戰牌，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）同樣被問到伊古達拉是否能在第7戰回歸，柯爾同樣無法給出肯定答案，「現在還無法確定他（伊古達拉）第7戰是否能夠上場，不過他正在緊急進行恢復訓練，努力能在比賽中上場。」

談到西區冠軍賽從第4戰起少了伊古達拉對於球隊的影響，柯爾說：「他的受傷改變了一切，勇士必須要努力適應這一切。」而有媒體報導指出，魯尼（Kevon Looney）可能也會缺席「搶七」大戰，對此柯爾表示，自己並不知道這件事，他也是從媒體那裡才聽說的，他幽默地說：「不確定能否出賽（questionable）？好的，今晚我會問（question）他，然後告訴他，他會上場。」