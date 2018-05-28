玩命關頭若沒保羅 火箭搶七要靠3招拚奇蹟

西區決賽G6火箭主控保羅傷停，客場86：115不敵勇士，西決系列賽打成3：3，火箭回到主場「搶七」，今年季後賽火箭主場7勝2敗，勝率很高。

「搶七大戰」保羅健康回歸的機率不到五成，依照以往大腿拉傷情況，保羅這種拉傷沒有2-4周時間很難重新回到球場，因此火箭搶七，保羅依舊傷停無法上場的機率很大。

關鍵的第七戰若是保羅無法上場，對火箭來說將會是巨大的衝擊。 美聯社 分享 facebook

沒有保羅，火箭等於失去一名防守專家，失去一對一高手，失去擋拆和最重要組織者、切傳者，同時失去最擅長控制比賽節奏的場上指揮官。

火箭沒有保羅 7人輪換會出現3個缺口

1、一對一戰力缺口：火箭進攻兩大主軸就是哈登和保羅的一對一，哈登打完換保羅，保羅打完換哈登，兩人輪流負責打擋拆、一對一、切傳，完美建構火箭進攻體系。G6火箭下半場崩潰，因為只剩下哈登一個人主攻+一對一，葛登下半場也沒力，第四節哈登體能同樣下滑，火箭進攻下半場完全崩盤。

保羅無法上場，哈登勢必打得更辛苦，而且恐怕沒有什麼喘息的空間。 美聯社 分享 facebook

2、防守缺口：防守需要耗費大量體能，尤其是無限換防的速度和壓力，少了保羅，其他輪換球員的體能消耗可以想見，上半場七人輪換，火箭還能支撐，但下半場火箭防守還是不斷出現漏洞。打勇士，任何對手都不能出現防守跟不上或缺口，一旦防守漏洞擴大，就會一發不可收拾。

3、體能缺口：保羅沒辦法打，也沒有副牌可以打，丹東尼只能把防守前鋒巴阿穆鐵放進輪換陣容，但巴阿穆鐵太久沒打球，節奏不對，狀況拉不上來，信心不足。沒有保羅的火箭從領導、節奏、一對一到防守、體能全部受挫。

巴阿穆鐵(右)在今年9場季後賽平均只有2.8和2.4籃板，現在要打如此高強度的比賽，臨陣磨槍恐怕來不及了。 美聯社 分享 facebook

火箭已經沒有調整空間，沒有可靠副牌，保羅更沒有可以取代的角色球員，這是火箭搶七大戰最大困境。

但G6上半場火箭還是打出一個不錯的體系+套路，可以用來拚「奇蹟」。火箭G6三分大量出手，哈登+葛登+亞瑞查三人合力攻下52分，另外前鋒塔克和格林也都分別砍進4三分球，防守打得像亡命之徒，搶籃板球像強盜，這就是火箭可以複製的奇蹟打法。

火箭搶七之戰 複製3招拚奇蹟

1、玩命防守：火箭對勇士系列賽做得最好，所贏下的三場球都是拚防守，利用無限換防中止勇士擋拆、傳球+空手掩護跑動，徹底瓦解勇士進攻體系和投籃手感。火箭現有人手還是足夠拚出防守，只要打得像亡命之徒，堅持48分鐘，火箭還能再一次複製奇蹟。

火箭恐怕要用亡命之徒式的防守策略，才能減緩勇士瘋狂的攻勢。 美聯社 分享 facebook

2、大量三分：G6火箭上半場三分球22投11中，轟得勇士肢離破碎，防守端不斷破裂，措手不及，火箭三分球就是沒有牌理，只要三分雨下起來，火箭即使沒有保羅，還是能打出可怕的侵略性和進攻節奏。

3、一對一：哈登+葛登，其功能和作用絕不亞於哈登+保羅，雖然少了一個重要支撐，但基本上作用和能力相差不了太多，至少G6上半場火箭都做到，也曾經一度領先勇士17分。因此只要能保持48分鐘體能和高效率一對一，火箭就能打出不可思議的戰力。

沒有保羅的火箭，只能力拚「奇蹟」和勇士防守鬆懈自己「搞砸」。火箭本季已經創造太多不可能，搶七這一戰不管有沒有保羅，火箭戰略和戰術面都不會改變，就是玩命防守+三分雨+高效一對一。