NBA／勇士開賽表現糟糕 柯爾：格林喊話穩定軍心

2018-05-27 17:50 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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主場作戰、對手還少了靈魂主控保羅（Chris Paul），但勇士一開賽可說是飽受壓力，在火箭精準的外線投射下，單節被攻下39分，首節打完足足落後17分之多。這對已經沒有退路的勇士來說，可謂危機四伏。

賽後回憶第一節的戰況，柯爾（Steve Kerr）表示當時他還跟一旁的助理教練亞當斯說：「我有點不太相信現在場上發生的事情。」

「我們在這個系列賽中的防守表現一直不錯，但是今晚開局很糟糕；在移防轉換中漏掉人，彼此之間沒有交流，放對手空檔三分，實在是讓人頭痛。」

不過勇士在第二節慢慢找回自己的攻守節奏，逐漸將比分拉近。進入第三節，勇士更在浪花兄弟的外線火力掩護下，打出熟悉的進攻模式，一舉超前火箭，並且比分愈拉愈開。

柯爾透露，球隊有這樣的改變是因為格林（Draymond Green）站出來提醒大家。

「在暫停的時候，我聽到他朝隊友大吼；而在中場休息時，我也聽到他在休息室裡面大聲提醒隊友。他把我要講的話都說了。」柯爾說。

勇士下半場在攻守兩端全面壓制火箭，除了本身外線準度發揮，防守端讓火箭第四節前8分多鐘只拿到4分，單節只被得到9分，下半場讓對方只拿到25分，雙雙寫下勇士隊史季後賽新低紀錄。

勇士今天轟進16記三分球，而且全隊送出26次助攻，遠超過第四戰的14次和第五戰的18次。