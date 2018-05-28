NBA／勒夫缺陣詹姆斯扛攻防 騎士首節18:26

2018-05-28 09:08 聯合新聞網 文字直播



詹姆斯(右)扛攻防兩端。 美聯社 分享 facebook

《賽況報導》

東區決賽騎士與塞爾蒂克系列賽，於今天進入一戰決生死的第七戰，騎士賽前傳出大將勒夫(Kevin Love)受傷無法上場，對騎士戰力產生影響，不過，詹姆斯(LeBron James)全力一搏，拿出看家本領來爭取總冠軍門票，相對的「綠衫軍」有主場優勢，今年季後賽主場10戰全勝的銅牆鐵壁，兩軍今天勢必有一場激戰。

在勒夫無法上場下，騎士選擇以小前鋒格林(Jeff Green)來取代先發，詹姆斯自己來加強禁區戰力，扛攻防兩端。首節兩軍短兵相接，塞爾蒂克雖開始拉出一波11:4攻勢，但騎士在詹姆斯帶動下追上，甚至終場前2:30，騎士還超前比數。兩隊都加強防守，比分偏低，首節結束，騎士以18:26落後，詹姆斯一人得12分。

賽事文字轉播

《賽前報導》

疑似腦震盪 「愛神」勒夫將缺席第7戰

背水一戰的騎士在東區冠軍賽第六戰好不容易靠著「大帝」詹姆斯（LeBron James）上場46分鐘，個人獨拿46分的帶領下擊敗塞爾蒂克，將系列賽扳成3：3平手，不過騎士卻在比賽中傷了「愛神」勒夫（Kevin Love），今天騎士宣布勒夫已經列入了NBA的腦震盪保護協議，因此他將缺席今天的第7戰。繼續閱讀