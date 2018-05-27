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NBA／保羅第7戰能否回歸？火箭教頭：仍無法確定

2018-05-27 13:17聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

火箭輸給勇士，哈登感到失望。 美聯社
火箭輸給勇士，哈登感到失望。 美聯社
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在缺少保羅Chris Paul）的情況下，火箭浪費了17分領先無法在勇士主場搶下系列賽第4勝晉級總冠軍賽，兩隊必須要回到休士頓進行最終的「搶七」大戰，賽後火箭主帥丹東尼（Mike D'Antoni）被問到保羅是否第七戰能夠歸隊，他仍無法給出肯定的答案。

保羅在第5戰終場前最後一擊時卻不慎拉傷右大腿，之後就退場治療，甚至連賽後記者會都沒有出席，而他也缺席了今天西區冠軍賽第6戰。火箭派出葛登（Eric Gordon）拉上先發，火箭上半場三分球22投11中，半場打完還取得10分領先，不過易籃後卻遭對手逆轉，最終將系列賽扳平。

錯失在客場收下勝利的火箭隊，賽後主帥丹東尼被問到關於下一場的輪轉時，他說：「我在努力弄清這個問題，我現在不知道，對此我保持著非常開放的態度，我在研究很多球員，找出一個最適合的7人輪轉。」

丹東尼也認為，要能搶下勝利，除了攻守兩端必須繼續加強外，降低失誤也是一大重要課題，今天火箭團隊出現21次失誤，比對手多出9次，其中哈登（James Harden）個人就出現了9次失誤。

至於大家關心保羅是否能在第7戰回到球場上，丹東尼說：「醫生還沒告訴我，如果我知道了我會告訴你。他不能上場最難受的可能就是他自己。」

保羅勇士Chris Paul

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