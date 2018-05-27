NBA／疑似腦震盪 「愛神」勒夫將缺席第7戰

2018-05-27 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



勒夫。 美聯社 分享 facebook 背水一戰的騎士在東區冠軍賽第6戰好不容易靠著「大帝」詹姆斯（LeBron James）上場46分鐘，個人獨拿46分的帶領下擊敗塞爾蒂克，將系列賽扳成3：3平手，不過騎士卻在比賽中傷了「愛神」勒夫（Kevin Love），今天騎士宣布勒夫已經列入了NBA的腦震盪保護協議，因此他將缺席明天的第7戰。

勒夫在開賽5分鐘，就因為跑位過程中頭與泰托姆（Jayson Tatum）相撞受傷，離場後都待在休息室評估，並未回到場上。雖然騎士少了一員大將，仍靠詹姆斯一人獨挑大梁，幫助球隊扳平系列賽，第7戰將與「綠衫軍」一決生死。

不過最新消息指出，勒夫已經列入NBA腦震盪保護協議，因此他將不會出賽明天在波士頓進行的東區冠軍賽最終戰，過去勒夫就曾在2016年總冠軍賽因為腦震盪而缺席過1場比賽，今年3月他也因為同樣的原因而掛傷號。

與勒夫發生碰撞的泰托姆說：「當時我沒看到他跑過來，那真是太糟糕了，我的後腦撞了一大包，而他則沒能重返賽場，我希望他一切安好，因為這麼長的賽季中他一直是一名很棒的球員。」

塞爾蒂克主帥史蒂文斯（Brad Stevens）也被問到如何備戰缺少勒夫的騎士，他表示，「無論他們有誰在場上出賽，我們都必須準備就緒。勒夫的缺席改變了他們在進攻端的一些打法，所以他們更多次的透過詹姆斯發動進攻。他們更少使用有勒夫在的戰術，運用了許多其他的打法。」

史蒂文斯表示，和勒夫相撞的泰托姆在影像會議前也接受了隊醫的檢查，「他（泰托姆）的狀態很好，今天早上他感覺很棒，昨晚我們下飛機後他感覺也很好，目前不存在任何值得擔心的地方，不過我們仍會持續對他保持觀察。」