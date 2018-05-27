NBA／勇士、火箭都缺主將 西冠G6勝負難測

2018-05-27 08:10 聯合新聞網 文字直播



柯瑞於今天在主場對決火箭。 美聯社 分享 facebook

《賽前報導》

攸關「聽牌」的西區總冠軍賽第5戰，勇士因格林（Draymond Green）在最後關頭發生要命失誤而錯失逆襲機會，以94：98不敵火箭，衛冕軍陷入淘汰邊緣。賽後勇士板凳大將李文斯頓（Shaun Livingston）扮演了激勵者的角色，在休息室發表演說，點燃隊友失落的情緒，重新找回該有的自信。

李文斯頓説：「在我走進休息室後，我說的話不是什麼深刻到可以寫進電影裡的那種，我只是簡單的說：『聽著，是時候了，注意這個時刻，這是我們該團結一致的時候了，是我們必須要保持緊密關係的時刻了。」。繼續閱讀