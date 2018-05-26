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NBA／G7割喉戰回主場 綠衫軍：血戰難免

2018-05-26 16:07聯合報 記者林宋以情╱即時報導

東區冠軍賽第七戰，塞爾蒂克得想辦法擋住詹皇，才有獲勝機會。 美聯社
東區冠軍賽第七戰，塞爾蒂克得想辦法擋住詹皇，才有獲勝機會。 美聯社
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騎士隊26日東區冠軍戰j以109：99主場擊敗「綠衫軍」，塞爾蒂克隊錯過第6戰搶下總冠軍賽門票機會，第7戰將回到主場與騎士決一死戰，「綠衫軍」史馬特（Marcus  Smart）表示，就算打到鼻子、嘴巴見血也在所不惜。

沒有退路的騎士，「小皇帝」詹姆斯（LeBron  James）今天獨拿46分，包括決勝節倒數階段連取8分，本季季後賽連7場破40大關追平「籃球大帝」喬丹紀錄，將戰線延長至第7戰。

「綠衫軍」第2節遭騎士打出34：18攻勢，成為比賽最大致命傷，但面對第7戰仍樂觀以對。「唯有贏球。」史馬特替補攻下10分、8助攻，表示第7戰場面不會太好看，「你勢必得彎下腰、打得更骯髒，不能只是漂漂亮亮地打一場比賽，就算鼻子、嘴巴得見血。」

塞爾蒂克季後賽主場10連勝，本季在TD花園還未嘗敗績。此役打滿40分鐘，繳全隊最佳28分、7助攻洛齊爾（Terry  Rozier），喊話波士頓與他們為伍，「我們不能自恃主場連勝就認為贏球很簡單，當然我們期待能贏，打出侵略性，試著將勝利拿到手。」

霍福特（Al  Horford）認為此役騎士包夾做得成功，「當我拿到球時，幾乎沒有一對一機會，他們的確下了功夫。」教頭史蒂文斯（Brad  Stevens）了解這批年輕球隊不輕易洩氣，已做好迎接挑戰，「他們非常能調適，我們會做好準備。」

騎士塞爾蒂克史馬特

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