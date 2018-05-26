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NBA／ 詹皇分區決賽非人哉 46分破喬丹最老紀錄

2018-05-26 17:50NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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現年33歲又146天的詹姆斯（LeBron James）絲毫不見歲月的痕跡，依然在季後賽呼風喚雨！

詹姆斯在今天東區決賽第六戰狂轟46分11籃板9助攻3抄截，讓他超越喬丹（Michael Jordan）成為史上最老在分區決賽至少拿到45分的球員。

喬丹曾在1996年東區決賽第四戰面對魔術拿下45分，帶領當年72勝公牛完成橫掃，挺進到總冠軍賽，他當時是33歲又100天。

而喬丹在1998年總冠軍賽第六戰狂轟45分，並且上演致勝一擊，完成生涯第2次三連霸偉業，當時他已經35歲又117天，是總冠軍賽史上最老拿到至少45分的球員。

歷史上在季後賽拿到至少50分的最老兩位球員分別是馬龍（Karl Malone）和喬丹，馬龍在2000年季後賽首輪對西雅圖超音速首戰攻下50分，當時他已經36歲又273天。

喬丹在1997年首輪面對華盛頓子彈的第二戰獨拿55分，當時喬丹也有34歲又69天。

另一項統計顯示，詹姆斯30歲之後已經在季後賽累積14場至少破40分的比賽，這項數據追上了喬丹，並列史上最多；布萊恩（Kobe Bryant）和歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）都以7場名列其後。

本季是詹姆斯生涯第15個賽季，他在季後賽平均拿到33.9分8.8助攻，這兩項數據是歷史上所有打到15個賽季的球員中最高的。

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