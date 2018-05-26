NBA／勇士瀕臨淘汰邊緣 李文斯頓賽後激勵隊友

2018-05-26 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



攸關「聽牌」的西區總冠軍賽第5戰，勇士因格林（Draymond Green）在最後關頭發生要命失誤而錯失逆襲機會，以94：98不敵火箭，衛冕軍陷入淘汰邊緣。賽後勇士板凳大將李文斯頓（Shaun Livingston）扮演了激勵者的角色，在休息室發表演說，點燃隊友失落的情緒，重新找回該有的自信。

李文斯頓説：「在我走進休息室後，我說的話不是什麼深刻到可以寫進電影裡的那種，我只是簡單的說：『聽著，是時候了，注意這個時刻，這是我們該團結一致的時候了，是我們必須要保持緊密關係的時刻了。」

「我們會沒事的，我們只需要更多積極的能量。」李文斯頓指出，球隊在第5戰中，防守端沒有足夠的紀律性，頻頻將火箭球員送上罰球線，他認為這也幫助火箭獲得更多休息的機會，可以讓他們重新凝聚能量，進而抵抗勇士的快攻。

不過李文斯頓自信的認為，勇士會在第6戰的主場比賽中有所回應，「我們必須要讓自己『失憶』，忘掉這些讓你失利的念頭，但這很難，你總是會一直去想你原本可以在哪些地方做得更好。」

除了李文斯頓之外，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也在賽後正面鼓勵子弟兵，「他告訴我們該做些什麼，『兩場比賽的勝利從我們手中溜走了，但我們會做出反擊，贏下接下來的兩場比賽，這場比賽中我們有很多可記取教訓的地方，我們知道公式和秘方是什麼。』」