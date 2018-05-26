NBA／保羅G6確定缺陣 火箭教頭仍保持樂觀

2018-05-26 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



保羅將確定會缺席西區總冠軍賽第6戰。 美聯社 分享 facebook

系列賽前4戰與勇士隊打完雙方戰成平手，辛苦在第5戰搶下「聽牌」優勢的火箭隊，卻傷了陣中大將保羅（Chris Paul），他在第四節比賽末段最後一次進攻中不慎拉傷右大腿，今天火箭官方宣佈了最新消息，保羅將確定會缺席西區總冠軍賽第6戰。

保羅是在第四節最後一次進攻中不慎受傷，之後退場治療，甚至連賽後記者會都沒有出席，當時火箭球團表示，將會再度重新評估保羅的傷勢情況。火箭在攸關「聽牌」的第5戰，上半場只得到2分的保羅在下半場大爆發，三分球6投4中攻下18分，幫助球隊搶下重要的一勝。

火箭總教練丹東尼（Mike D’Antoni）表示，雖然無法下場比賽，但保羅仍將會隨球隊一起前往奧克蘭參加第6戰，並且在球隊回到休士頓後再重新評估他的傷勢，「這顯然不是我們想要的，我討厭他（保羅）發生這樣的事情，他在過去兩場比賽中幫助我們拿下勝利，但是這對其他球員來說是一個很好的機會，有很多選擇，我們會做好準備的。」丹東尼在球隊訓練前受訪時表示。

對於下一戰保羅的缺陣，對於球隊陣容上的安排，丹東尼表示，葛登（Eric Gordon）將會取代保羅上場，「這不會改變我們做任何事情，也不會改變我們的做法，也可能會將輪替擴大至8、9名球員。」過去兩場比賽，火箭每場比賽只用了7名球員進行輪替。

「大鬍子」哈登（James Harden）也說：「很顯然的，Chris一直表現得非常好，我知道這是有可能發生的，希望他能夠很快的恢復過來。不過就像這一整年一樣，其他球員們有機會站出來，把握住這個難以置信的機會。」哈登認為，在缺少保羅的情況下，球隊從上到下依然保持的強大的信心，「對我們來說，這並不是什麼新鮮事，無論是我，還是Chris，還是其他任何有上場的球員，大家都會挺身而出替球隊做出貢獻。」