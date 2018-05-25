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跟台灣說再見的七年級博士生：台灣阻礙人才發展

專題／雙方過招全記錄 看川金會怎麼破局

NBA／勇士格林致命失誤 火箭98：94率先聽牌

2018-05-25 11:29聯合新聞網 文字直播

哈登(右)主場迎擊勇士，都都想搶關鍵第五場比賽勝利。 路透
哈登(右)主場迎擊勇士，都都想搶關鍵第五場比賽勝利。 路透
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季後賽西區對戰表

【聯合新聞網／綜合報導】

勇士與火箭的西區冠軍賽第五戰，雙方都要搶聽牌優勢，此役兩隊打出系列賽最拉鋸一役，分差從未超過10分，倒數6.7秒以94：96落後2分的勇士，最後一波進攻力求追平，但格林卻發生致命的掉球失，火箭把握兩罰後也宣判勇士死刑，最終就以98：94驚滔駭浪中勝出，系列賽率先取得3：2聽牌優勢。

賽事文字轉播

《半場報導》

【NBA台灣／udn記者陳元廷／綜合外電報導】

西區冠軍賽第5戰移師休士頓舉行，勇士上半場發生多達8次團隊失誤，且防守端溝通交待不清，給了對手不少外線空檔，但火箭三分手感欠佳並未把握機會，雙方上半場結束以45比45戰成平手。

火箭三分線外出手24次是勇士11次出手的1倍有餘，命中率卻只有25%，讓勇士後來居上扳平比數，哈登（James Harden）攻下全隊最高9分，不過13投僅中4球，且三分球7投全數落空。

勇士方面，本場比賽有別於前幾場，板凳球員上場時間增加，像威斯特（David West）和庫克（Quinn Cook）都得到登場機會。主力來說，杜蘭特（Kevin Durant）得到全場最高18分，柯瑞（Stephen Curry）則有11分進帳。

《賽前報導》

衛冕軍勇士隊在西區總冠軍賽第3戰傷了伊古達拉（Andre Iguodala），他在第4戰也高掛免戰牌，勇士官方表示，左腿外側撞傷的伊古達拉及左膝拉傷的湯普森（Klay Thompson）在第5戰是否能夠上場仍存疑；不過勇士主帥柯爾（Steve Kerr）透露，湯普森移動狀況良好，第5戰有可能可以上場。繼續閱讀

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