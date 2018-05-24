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NBA／麥凱倫節目當球評 稱經歷最爛防守是騎士

2018-05-24 20:12NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

美聯社
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現役NBA球員主持網路廣播節目近來越來越受到歡迎，像是瑞迪克（JJ Redick）、傑佛森（Richard Jefferson）和佛萊（Channing Frye）都是成功例子，這也吸引了更多球員投入此一領域，包括大學時代就讀新聞科系的拓荒者後衛麥凱倫（C.J. McCollum）。

麥凱倫日前在網路廣播節目上頭，就對騎士倍受詬病的防守進行一番點評，他說：「騎士我在例行賽遇過防守最爛的隊伍之一，我老實說。原因是，他們經歷很大幅度人員改組，所以防守欠缺溝通和延續性。」

麥凱倫進一步補充：「仔細想想，他們過去這3到4年到底有過多少球員，幾乎每年都有新的變動，因此當球隊狀態不夠穩定，那麼球隊很難團結一致，你總會有『假如事情進展不順利，我很可能就是下個走人的傢伙』這樣念頭。」

麥凱倫所言也有數據背書，騎士本季例行賽防守效率值為109.5，排名全聯盟第29位，僅優於鳳凰城太陽。

不過麥凱倫也提到，騎士進入季後賽後確實防守有所改善，他把這樣改變歸功於只需要對付單一隊伍，還有球員因為季後賽而集中注意。

事實上，麥凱倫似乎很適合擔任講評工作，因為他總是敢於直陳己見，例如他擔任另一個網路廣播節目時，被問到喬治（Paul George）動向時說，「我希望他一切都好，但我也確定他下季一定會很享受加州陽光。」

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