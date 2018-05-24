NBA／詹皇獨木難撐 騎士教頭：他有點累了

2018-05-24 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹皇此役奮力攻下26分還是獨木難撐，教頭泰隆魯直言他真的累了。 美聯社 分享 facebook

好不容易在主場扳平系列戰的騎士隊，今天在東區總冠軍賽第5戰來到波士頓作客，仍無法成功突破塞爾蒂克今年季後賽主場勝率百分百的紀錄，儘管「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出全場最高的26分仍孤掌難鳴，最終騎士就以83：96吞下敗仗，也讓塞爾蒂克率先取得「聽牌」優勢。

騎士總教練泰隆魯（Tyronn Lue）在賽後表示，在2勝3負後球隊所有人都必須將專注力擺在贏球上，勢必要在第6戰扳回一城，「我們的專注力、LeBron的專注力都集中在贏球，這就是我們現在所要專注的，除此之外沒有甚麼事情更重要了。」

詹姆斯上場超過39分鐘，攻下26分、10籃板、5助攻，不過隊友沒能適時給予支援，團隊三分球也是34投僅9中，命中率2成65。

對於詹姆斯的表現，泰隆魯坦言表示，「在我看來，是的，他有點累了。」雖然自家球員此役發揮不佳，不過泰隆魯也不吝嗇地給予對手球員稱讚。

綠衫軍新秀泰托姆攻下全隊最高24分，表現或雙方教頭稱讚。 美聯社 分享 facebook

對於今天表現亮眼的綠衫軍新秀泰托姆（Jayson Tatum），泰隆魯說：「他打得很有侵略性，也很沉著，他在開局得到了很多得分機會，也成功把握住，他沒有過於急躁，就是沉穩的打球。他就像是一名經驗豐富的老將，沒有牆破任何事情，根據情況隨機應變。」

「綠衫軍」主帥史蒂文斯（Brad Stevens）也直誇子弟兵的好表現，「我認為他（泰托姆）是第一個告訴我，自己是十分享受這類型比賽的球員。」史蒂文斯認為，在客場兩戰失利後，球員們都非常渴望比賽，尤其是泰托姆隊比賽的渴望程度更高。

接下來塞爾蒂克將前往騎士主場進行第6戰，史蒂文斯自信的表示，「我們想打贏下一場比賽，我們必須要再擊敗對手一次。」東區總冠軍賽第6戰將在台灣時間26日上午8時30分回到騎士主場。