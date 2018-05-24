NBA／年度防守陣容出爐 鵜鶘2人入選最大贏家

2018-05-24 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



年度防守第一隊出爐。 截圖自NBA官方推特 分享 facebook

NBA今天公布年度最佳防守陣容，包含爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gober）、鵜鶘隊前鋒戴維斯（Anthony Davis）、後衛哈勒戴（Jrue Holiday）、溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）和76人前鋒柯文頓（Robert Covington）等人都上榜，而首度入選一隊的戴維斯，與隊友哈勒戴搶下2席位置，鵜鶘可說是最大贏家。

根據NBA官方公布的投票結果，今年球季戈貝爾能送出場均2.3次阻攻，替爵士禁區鞏固最後一道防線，連續兩年入選最佳防守陣容的戈貝爾獲得94張第一陣容的選票，及4張第2陣容選票，是所有球員之冠，而他也被外界視為年度最佳防守球員的熱門人選。

之前曾兩度入選第二陣容的戴維斯則是首度入選第一陣容，此外，他的隊友哈勒戴同樣也受到肯定，鵜鶘同時有兩人入選，可說是本次的最大贏家。

而戈貝爾與哈勒戴還能獲得額外的獎金，根據他們倆人的合約，如果入選最佳防守陣容，他們將可以得到額外的獎金，具外媒報導，戈貝爾將可得到50萬美元的收入，哈勒戴則是10萬美元。

同時最佳防守第二陣容的名單也出爐，由76人中鋒安比德（Joel Embiid）領銜，另外還有勇士隊前鋒格林（Draymond Green）、塞爾蒂克前鋒霍福特（Al Horford）、馬刺隊後衛墨瑞（Dejounte Murray）及灰狼隊後衛巴特勒（Jimmy Butler）。