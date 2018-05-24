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NBA／保羅忍腿痛攻27分 火箭逆襲勇士

2018-05-24 00:27聯合報 記者林宋以情／綜合報導

保羅（右）帶傷上陣，率領火箭隊扳平系列賽。 美聯社
保羅（右）帶傷上陣，率領火箭隊扳平系列賽。 美聯社
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西區冠軍賽第四戰，昨日火箭隊主控保羅頂著右腿不適，為德州而戰，他全場攻下廿七分含五記三分球，火箭第四節防守建功讓勇士隊最後一擊失手，終場九十五比九十二擊敗衛冕軍，系列賽二比二扳平，勇士季後賽主場十六連勝畫下休止符。

保羅第二戰後就受右腳痠痛所苦，火箭並未將他放入傷兵名單，他也拒絕為落敗找藉口。火箭主帥丹東尼透露，第三戰後曾和主控談話，但保羅宣誓拚戰決心，「他告訴我，只要腳的狀況許可，就能擊垮對手。我們做到了。」

此役勇士「死亡五角」缺了伊古達拉，火箭儘管首節落後，但次節保羅領軍逆襲，哈登挹注全隊最佳卅分，攜手轟下五十七分。

十三年生涯、九度入選明星賽，保羅生涯首度分區決賽除了拚總冠軍賽門票，還要為德州而戰，日前聖塔菲高中發生校園槍擊案，保羅說：「聖塔菲事件重創這座城市，希望籃球能撫平人們的傷痛，即便只有短短一秒。休士頓，我們回家了。」

柯瑞第三節爆發獨拿十七分，率勇士以十分領先進入第四節，但受制火箭防守，第四節僅讓他拿十二分，十八投三中更是衛冕軍本季單節最低命中率，勇士最後一擊柯瑞在底角外線失手，斷送追平契機。

主帥柯爾坦言倒數五秒原本要喊暫停，卻沒得到裁判同情。

NBA戰報
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