勇士想打下火箭 進攻仍比防守關鍵

哈登(右)在第四戰攻下兩隊最高的30分，將西區冠軍戰扳成2比2平手。 美聯社 分享 facebook

等待許久，今年的西區冠軍決賽終於打出了你來我往的劇本和勢均力敵的強度，雙方各在四節比賽中主宰兩節的得分優勢，最終火箭靠著第二節及第四節的反擊拿下比賽，也扳平系列賽。接下來三戰兩勝的系列賽，第一種子的火箭重新取回主場優勢，勇士想連四年晉級總冠軍戰，究竟該靠進攻還是防守多一些？

表面上看來，前三戰雙方各自靠著強勢的進攻取得壓倒性的勝利，甚至第四戰也是一樣的情況，只是分佈在不同節而已，進攻應是勇士賴以獲勝的唯一武器。但進一步看，雙方得分主力似乎也受制於對方的防守，所以才會在單節出現得分斷線的狀況，而在戰況拉鋸的情況下，強勢防守在季後賽佔有的策略份量理應比進攻為高。從這個角度來分析，如果勇士季後賽的防守能到達應有的水平，這場比賽可能在第一節之後就勝負已分，他們既不會讓火箭在第二節拿到34分，也不至於在第四節丟掉雙位數的領先。而造成勇士防守強度下降有三個原因：主力球員傷勢，防守專注不足及板凳支援斷層。

格林（Draymond Green）在賽後換完裝的訪問中提到，球隊在這場比賽中開始對自己的防守失去信心，沒有照著既定的比賽計劃去打，加上第四節犯下太多錯誤，才無法拿下比賽。沒有另一防守大鎖伊古達拉（Andre Iguodala）在場，做為防守中樞的格林第四戰幾乎要打滿全場，下半場更是沒機會休息。而湯普森（Klay Thompson）除了是進攻箭頭，也是防守要角，然而在傷勢的影響之下，讓湯普森的一對一跟防效率下滑，這些防守上的不利因素，都讓勇士受到相當程度的傷害。

勇士中鋒格林(左)雖然繳出11分13籃板8助攻成績，但他對自己防守上的錯誤並不滿意。 美聯社 分享 facebook

在先發的漢普頓五人組中有兩人受傷的情況下，柯爾必須啟動備用陣容，更高效地使用替補球員，才能重新要回場上優勢。勇士在賽前被評為板凳深度勝過對手，但在此戰卻沒能善用這一點，確實令人意外。魯尼（Kevon Looney）和貝爾（Jordan Bell）在第四戰的出賽時間已經是季後賽生涯最長，也有兩次封阻演出，但其他球員必須輸出更高的防守效能才行。

伊古達拉和湯普森接連出現傷勢，開始了一連串的負面效應。球員只想利用進攻火力壓過對方，沒有投入相對應的能量和專注度在防守端，而總教練柯爾（Steve Kerr）也沒有調動更多人力上場防守，在板凳球員無法有效支援的窘況下，不只讓格林付出過多的體力，也讓他成為防守孤星，難以壓制火箭的攻擊。

勇士後衛伊古達拉因傷無法上場，射手湯普森(右)在比賽中表現也受傷勢影響，讓勇士攻守兩端都出現問題。 美聯社 分享 facebook

話雖如此，勇士之所以輸掉第四戰，最重要的原因仍不是沒能守住對手，而是自己應有的進攻風格打不出來。這場比賽勇士的進攻出現走調的狀況，雖然開賽12比0的一波領先，或是柯瑞（Stephen Curry）第三節17分的驚人演出一度讓人忽略了這個問題，但勇士開始偏向單打模式確是事實。無論是球的流動或是人的跑動都相對單調，打不出原本流暢的傳導，也不再讓對手的防守顧此失彼。當火箭已經知道做好特定球員的防守就足以擋住勇士的進攻，一旦主導勇士進攻的三連星手感下滑，勇士的得分就陷入停滯。

第四戰第四節的情況正是如此。柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）及湯普森三人在末節15投僅兩中，6記三分球出手更是全數落空。而勇士全隊在第四節的命中率也因此低到一成七，創下本季單節最差表現，也讓勇士主場16連勝的聯盟紀錄告終。勇士陷入之前火箭的進攻困境，過多的單打不只大量磨耗單一球員的體能，也讓球隊應有的戰術體系難以運作。杜蘭特全場24投9中的命中率讓情況更加惡化，而湯普森在上半場的受傷之後也造成極大影響。雖然湯普森能夠回到場上比賽，也繼續有得分表現，但他的進攻威脅性已經大幅減弱，這也連帶影響到他最後的出手把握度。

打不贏火箭就巴頭！柯瑞(右)、杜蘭特(左)聯手攻下55分，仍然無法彌補湯普森和伊古達拉少掉的分數，造成勇士這場比賽比前一戰少了34分。 美聯社 分享 facebook

至於全場爭議最大的最後一次暫停時機，也被視為勇士進攻失常的例子之一。總教練柯爾賽後解釋當格林搶下防守籃板，交由杜蘭特推進的時候，他認為球隊在攻守轉換時的得分機會，要比暫停之後重啟攻勢來得高，所以他讓比賽繼續進行，放手由球員去打。而當湯普森持球受困無法攻擊，比賽只剩四秒的時候，格林在場上也確實大叫暫停，但柯爾說裁判並沒有注意到，最終選擇強攻單打的湯普森失手，也讓勇士失去追平或是絕殺的機會。柯爾的決定並沒有錯，這是他對球員的理解和對比賽的判斷。留下這個暫停，也才有機會設計柯瑞最後的三分出手。只是先前勇士的進攻節奏早已經完全偏向單打思維，導致他們無法自力主導比賽勝負，最終的攻擊失策只是重覆這樣的問題而已。

沒有人想到，勇士開節用不到五分鐘就拿了12分，第四節也只拿了12分。也沒有人想到，當柯瑞繼第三戰之後再度在第三節開飆，取得10分領先的勇士居然會被翻盤。從柯爾領軍以來，只要勇士第三節的單節得分壓過對手超出15分以上，前51場比賽全數收下勝利，直到這一場比賽出現變局。

火箭在今年季後賽四次輸球之後都成功反彈，取得勝利，這一勝更終止了季後賽客場對戰勇士的七連敗。而上一次勇士在家輸掉季後賽，已經是702天之前的2016年總冠軍戰第七戰。勇士在沒了主場連勝紀錄之後，是否能重新歸零，做出調整打好接下來的比賽，他們能否找回應有的進攻方式將是最大關鍵。