NBA／關鍵球處理引爭議 柯爾：格林暫停遭忽視

2018-05-23 16:26 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



格林(黑衣者)。 美聯社 分享 facebook

勇士的季後賽主場16連勝金身遭到火箭破解，最後距離比賽終止前的15.2秒時，哈登（James Harden）失手後撤步三分，勇士掌握球權後只落後2分，有充足時間能夠組織最後一擊，但最後卻是以一記湯普森（Klay Thompson）勉強出手作收。

柯爾（Steve Kerr）指出，並不介意一開始杜蘭特（Kevin Durant）選擇帶球推進過半場而非選擇喊暫停，他說：「我一直是支持對手投籃不進後抓下籃板就推進，而不是抓下籃板後叫暫停的人，因為這就給對方防守站定位的機會，我認為在攻守轉換下應該能得到更好出手機會，這是我自己也沒請求暫停的原因。」

但是，柯爾解釋，之後勇士這波進攻遭到對手鎖死，持球的湯普森找不到接應隊友，這時候自己和格林（Draymond Green）都試圖向裁判請求暫停。

柯爾說：「我想喊暫停，而且格林在大概剩4秒時也試著喊暫停，但是裁判沒有看到，我當然希望他們有給我們暫停，但我們就是沒拿到。」

最後，湯普森選擇自己切入，但陷入3名火箭球員團團包夾，只能以轉身後仰方式嘗試投籃，但卻連籃框都沒有碰到，斷送勇士勝利機會。

柯瑞（Stephen Curry）對此則說：「我也聽到格林大喊請求暫停，但這就是籃球一部分，比賽總是充滿未知變數。」