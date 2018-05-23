親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
世界盃足球賽
棒協改選新時代

新型打工「代客剝蝦」 陸女大生月入逾台幣4.7萬

NBA／湖人想簽藍道 沒考慮他的薪資上限

2018-05-23 16:23世界日報 編譯組／綜合報導

湖人對簽下藍道表達興趣。 世界日報
湖人對簽下藍道表達興趣。 世界日報
分享

湖人隊總經理佩林卡（Rob Pelinka）表達球團對重新簽署前鋒藍道（Julius Randle）的興趣，且表示球團與其經紀人保持密切聯繫，希望能為雙方共同努力。藍道經紀人則表示，目前尚無法確定未來動向。

藍道經紀人Aaron Mintz 表示，「我們仍沒有明確跡象表明，湖人隊是否為藍道優先考慮者。」他說，「我們期待著7月分交易市場，屆時能更清楚看到藍道的未來。」

預計這個市場將包括湖人隊，他們將使藍道有合理的價碼，以保留自由球員的權利。這位2014年以第七順位選入湖人隊的前鋒，可望成為受限的自由球員，7月1日湖人隊必須如其他球隊一樣等同的合約，再把他簽回湖人。

而在認真考慮其他球隊提出的價碼前，各界認為湖人隊與藍道彼此間，可能會達成一個彼此都滿意的協議。藍道喜歡成為湖人隊一員，也希望能回歸，但即使他不接受湖人隊提出的價碼，球隊也可選擇與其他球團提出的價碼相匹配。

這個不確定性的原因，是為了充分利用廣大的自由球員市場。今年夏天後湖人隊一直在節省薪資空間，球隊明白要再次成為冠軍爭奪者，需拿下兩名NBA大將，在爭奪最大的合同中，藍道的去留也會成為考慮的因素之一。

佩林卡說，他並沒有考慮藍道的上限數字。他認為，任何談判都是在雙方間進行，最終希望達成合作。

進入2017-18年賽季，球隊不確定藍道在湖人隊的未來，他們也要求他減肥，而他也達到球團對其的要求與期望，使球隊留下深刻印象。

佩林卡說，他投入的努力是別人看不到的，事實上，上個賽季也是他在湖人隊表現最好的賽季之一，不僅是他個人，對其他球員來說也很棒。

但當湖人隊在2017年10月最後延長藍道合同的期限之前，球隊並未對其續約，湖人隊不願意增加任何超過2017-18年賽季的薪水。這令藍道感到失望，他曾在賽季中有一場比賽中，穿著運動衫上面寫著「付我錢」（Pay me）。

之後他失去先發，但經過一些調整後，藍道又再次引起湖人隊注意。在板凳上，他成為板凳球員中心，當他重返湖人先發後成了一支力量，藍道也學會如何運用他強硬的體型，欺騙場上對手，這更幫助他更專注比賽。

他也是唯一參加全部82場比賽的湖人隊球員，即使球賽期間他的手指斷裂。

湖人隊並非唯一注意藍道進步的球隊，邁阿密熱火隊總教練Erik Spoelstra曾說，藍道能精確混和掌握中鋒與前鋒位置，這是大家都在尋找的人。而這也引起全聯盟球隊的注意，也可能導致其他球隊屆時提供比湖人能匹配更高的價碼。

湖人自由球員Erik Spoelstra
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

火箭七人組燃燒鬥志 西區決賽還有得瞧

2018-05-23 16:33

NBA／哈羅連線破勇士主場16連勝 火箭扳平戰局

2018-05-23 11:42

NBA／火箭強勢回應軟弱說 丹東尼向球員致歉

2018-05-23 14:02

騎士變陣跳出錯位陷阱 史蒂文斯要如何破解？

2018-05-22 23:16

NBA／綠衫軍想晉級 皮爾斯：別讓詹皇打第七戰

2018-05-23 13:10

NBA／難忘餵球給詹皇灌籃 韋德想印出來要簽名

2018-05-23 11:00

NBA／新秀第一隊出爐 西蒙斯、米契爾全票通過

2018-05-23 09:10

NBA／入選新秀第一隊 庫茲瑪跳舞慶祝

2018-05-23 10:01

鄧肯隊長的特質 「挑水者」和明星球員的關係

2018-05-22 19:54

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-23 11:29

NBA／飆髒話被老媽教訓 柯瑞：不該那樣說話

2018-05-22 20:57

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-22 11:14

NBA／官方數據稱自己速度慢 詹姆斯：愚蠢至極

2018-05-23 16:27

NBA／關鍵球處理引爭議 柯爾：格林暫停遭忽視

2018-05-23 16:26

NBA／模擬選秀 亞利桑納大中鋒艾頓排第一

2018-05-23 16:19

NBA／腳傷無礙 保羅飆系列賽新高

2018-05-23 14:42

NBA／勇士末節熄火 平隊史季後賽最低分紀錄

2018-05-23 13:35

NBA／擋住勇士最後一擊 火箭95：92驚險勝出

2018-05-23 11:28

NBA／死亡五小缺角 伊古達拉G4免戰

2018-05-23 09:10

NBA／詹皇登季後賽進球王 一如往常謙虛

2018-05-23 00:22

浪花生海嘯 王者勇士的全面反擊

2018-05-22 21:00

NBA／詹皇當季季後賽6度破40分 艾佛森後第一人

2018-05-22 17:48

NBA／談綠衫軍防守策略 詹姆斯：全部都見識過

2018-05-22 17:46

NBA／駁與巴克利不合 歐尼爾：仍一起吃甜甜圈

2018-05-22 17:18

NBA／獲詹姆斯女兒稱讚 勒夫：妳爸才打得好

2018-05-22 16:58

NBA／家鄉欲集資興建雕像 詹姆斯心懷無限感激

2018-05-22 16:55

NBA╱俠客歐尼爾佛州莊園 8.5億元要賣

2018-05-22 15:38

NBA／湖人隊釋出訊息 人人都有交易機會

2018-05-22 15:35

NBA／球迷建銅像？詹姆斯：姿勢好難想

2018-05-22 15:27

NBA／考佛板凳挺身而出 同梯詹姆斯倍感驕傲

2018-05-22 14:30

NBA／戰局被扳平 綠衫軍教頭：變3戰2勝制

2018-05-22 14:17

NBA／G5作客綠衫軍 詹皇：沒穿綠色得不到關愛

2018-05-22 13:48

NBA／巴克利又槓格林 杜蘭特神回應

2018-05-22 13:14

NBA／馬刺解散女子啦啦隊 改推男女混合特技團

2018-05-22 12:50

NBA／詹姆斯44分寫新猷 騎士扳平塞爾蒂克

2018-05-22 11:41

NBA／詹姆斯超越賈霸 季後賽進球數史上第一

2018-05-22 10:48

柯瑞久違大爆發 火箭隊史季後賽最慘戰役

2018-05-21 16:55

騎士變身X特攻隊 全員覺醒創造奇蹟

2018-05-21 07:00

50年狀元魔咒破除 太陽從西邊升起？

2018-05-19 07:00
看更多

熱門文章

NBA／擋住勇士最後一擊 火箭95：92驚險勝出

2018-05-23 11:28

NBA／哈羅連線破勇士主場16連勝 火箭扳平戰局

2018-05-23 11:42

浪花生海嘯 王者勇士的全面反擊

2018-05-22 21:00

NBA／飆髒話被老媽教訓 柯瑞：不該那樣說話

2018-05-22 20:57

NBA／談綠衫軍防守策略 詹姆斯：全部都見識過

2018-05-22 17:46

NBA／勇士末節熄火 平隊史季後賽最低分紀錄

2018-05-23 13:35

NBA／詹皇當季季後賽6度破40分 艾佛森後第一人

2018-05-22 17:48

NBA／難忘餵球給詹皇灌籃 韋德想印出來要簽名

2018-05-23 11:00

騎士變陣跳出錯位陷阱 史蒂文斯要如何破解？

2018-05-22 23:16

棒球／沒金援撐不下去 業餘成棒運動家隊解散

2018-05-23 14:48

NBA／死亡五小缺角 伊古達拉G4免戰

2018-05-23 09:10

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

NBA／新秀第一隊出爐 西蒙斯、米契爾全票通過

2018-05-23 09:10

NBA／駁與巴克利不合 歐尼爾：仍一起吃甜甜圈

2018-05-22 17:18

NBA／火箭強勢回應軟弱說 丹東尼向球員致歉

2018-05-23 14:02

NBA／詹皇登季後賽進球王 一如往常謙虛

2018-05-23 00:22

NBA／綠衫軍想晉級 皮爾斯：別讓詹皇打第七戰

2018-05-23 13:10

湯優盃羽球／戴資穎領銜闖八強 23日抗泰爭分組第1

2018-05-22 22:16

MLB／柯隆21年前上大聯盟 洋基托瑞斯還是嬰兒

2018-05-22 16:51

MLB／練打轟上第5層看台 藍鳥主場颳大谷旋風

2018-05-23 09:46

MLB／不給柯隆面子 托瑞斯：洋基打線很可怕

2018-05-23 09:05

MLB／底薪簽一年約 巴提斯塔「回鍋」大都會

2018-05-23 08:42

鄧肯隊長的特質 「挑水者」和明星球員的關係

2018-05-22 19:54

NBA／入選新秀第一隊 庫茲瑪跳舞慶祝

2018-05-23 10:01

NBA／腳傷無礙 保羅飆系列賽新高

2018-05-23 14:42

MLB／大谷打擊0貢獻 天使要命失誤不敵藍鳥

2018-05-23 10:26

中職／兄弟假先發一局破功 獅進逼王位

2018-05-23 00:14

湯優盃羽球／中華男女隊 雙搶分組第一

2018-05-23 00:31

湯優盃羽球／逆轉勝香港 中華男團晉級8強

2018-05-22 18:57

籃球／美國磨一年 高國豪英文變溜了

2018-05-23 00:25

MLB／國民隊19歲小鮮肉 近6季最年輕開轟球員

2018-05-23 00:18

日職／陽岱鋼首度二軍比賽 25日可望重返一軍

2018-05-22 21:30

MLB／國民隊新星索托 追平哈波19歲開轟紀錄

2018-05-22 18:00

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-23 11:29

MLB／假先發成常態？ 小熊鬼才教頭認為不妥

2018-05-23 10:53

MLB／衛冕全壘打大賽？ 賈吉：沒有必要

2018-05-23 11:33

中職／統一獅屠象4連勝 半場勝差緊咬猿隊

2018-05-22 22:00

NBA／關鍵球處理引爭議 柯爾：格林暫停遭忽視

2018-05-23 16:26

日職／宋家豪擋不住歐力士火力 本季首次失分

2018-05-22 20:38

韓職／王維中24日對決LG 博斯運動頻道直播

2018-05-22 20:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top