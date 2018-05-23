NBA／湖人想簽藍道 沒考慮他的薪資上限

2018-05-23 16:23 世界日報 編譯組／綜合報導



湖人對簽下藍道表達興趣。 世界日報 分享 facebook

湖人隊總經理佩林卡（Rob Pelinka）表達球團對重新簽署前鋒藍道（Julius Randle）的興趣，且表示球團與其經紀人保持密切聯繫，希望能為雙方共同努力。藍道經紀人則表示，目前尚無法確定未來動向。

藍道經紀人Aaron Mintz 表示，「我們仍沒有明確跡象表明，湖人隊是否為藍道優先考慮者。」他說，「我們期待著7月分交易市場，屆時能更清楚看到藍道的未來。」

預計這個市場將包括湖人隊，他們將使藍道有合理的價碼，以保留自由球員的權利。這位2014年以第七順位選入湖人隊的前鋒，可望成為受限的自由球員，7月1日湖人隊必須如其他球隊一樣等同的合約，再把他簽回湖人。

而在認真考慮其他球隊提出的價碼前，各界認為湖人隊與藍道彼此間，可能會達成一個彼此都滿意的協議。藍道喜歡成為湖人隊一員，也希望能回歸，但即使他不接受湖人隊提出的價碼，球隊也可選擇與其他球團提出的價碼相匹配。

這個不確定性的原因，是為了充分利用廣大的自由球員市場。今年夏天後湖人隊一直在節省薪資空間，球隊明白要再次成為冠軍爭奪者，需拿下兩名NBA大將，在爭奪最大的合同中，藍道的去留也會成為考慮的因素之一。

佩林卡說，他並沒有考慮藍道的上限數字。他認為，任何談判都是在雙方間進行，最終希望達成合作。

進入2017-18年賽季，球隊不確定藍道在湖人隊的未來，他們也要求他減肥，而他也達到球團對其的要求與期望，使球隊留下深刻印象。

佩林卡說，他投入的努力是別人看不到的，事實上，上個賽季也是他在湖人隊表現最好的賽季之一，不僅是他個人，對其他球員來說也很棒。

但當湖人隊在2017年10月最後延長藍道合同的期限之前，球隊並未對其續約，湖人隊不願意增加任何超過2017-18年賽季的薪水。這令藍道感到失望，他曾在賽季中有一場比賽中，穿著運動衫上面寫著「付我錢」（Pay me）。

之後他失去先發，但經過一些調整後，藍道又再次引起湖人隊注意。在板凳上，他成為板凳球員中心，當他重返湖人先發後成了一支力量，藍道也學會如何運用他強硬的體型，欺騙場上對手，這更幫助他更專注比賽。

他也是唯一參加全部82場比賽的湖人隊球員，即使球賽期間他的手指斷裂。

湖人隊並非唯一注意藍道進步的球隊，邁阿密熱火隊總教練Erik Spoelstra曾說，藍道能精確混和掌握中鋒與前鋒位置，這是大家都在尋找的人。而這也引起全聯盟球隊的注意，也可能導致其他球隊屆時提供比湖人能匹配更高的價碼。