NBA／模擬選秀 亞利桑納大中鋒艾頓排第一

2018-05-23 16:19 世界日報 編譯組／綜合報導



2018年NBA選秀Deandre Ayton可望成為狀元。 世界日報 分享 facebook

2018年NBA選秀將於6月21日在布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）舉行，許多球探與球團高管認為，今年選秀是近年來素質很好的一屆，其中來自亞利桑納大學的七呎中鋒艾頓（DeAndre Ayton）在模擬選秀中排名第一。

大多數NBA官員認為，獲得前15名選秀權的球隊，可找到一名具有潛力的新星，洛杉磯快艇隊擁有12號與13號選秀權，獲得高品質球員的機會很大，而湖人隊拿到第25號選秀，仍有很大機會讓球隊增加球員。

各界揣測，亞利桑納可望在第一輪時選擇艾頓，若太陽隊不選擇的話。

Luka Doncic被認為是第二名可望被選擇的選手，但這位19歲的全能球員，表示不確定是否會進入NBA或與皇家馬德里隊（Real Madrid ）一起再打另一個賽季。

洛杉磯時報並進行首輪模擬選秀，除前兩名球員外，亞特蘭大可能選擇Marvin Bagley，他是名多方位進攻球員。曼斐斯可能選擇Jaren Jackson，他是天才型大個子，手感很好。

達拉斯選擇Mohamed Bamba，也可能選擇德州的Michael Porter，但Bamba在防守和進攻上獲勝。

奧蘭多選擇Trae Young。芝加哥選擇Wendell Carter。克里夫蘭選擇Michael Porter ，若詹皇離開，他可能是個保險。

紐約是Collin Sexton，是相當有活力的後衛之一。費城隊則是Mikal Bridges。

而快艇隊可能選擇Miles Bridges，他來自密西根州立大學，能擔任多個位置。該隊還可能選Robert Williams，雖然身形不高，但是很好的攔截者。

湖人隊可能選則Aaron Holiday，他是不錯的後衛，就讀洛杉磯加大。