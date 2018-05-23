親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
世界盃足球賽
棒協改選新時代

新型打工「代客剝蝦」 陸女大生月入逾台幣4.7萬

曾銘宗批吳茂昆違法兼職 蔡碧仲：不代表管中閔可違法

NBA／模擬選秀 亞利桑納大中鋒艾頓排第一

2018-05-23 16:19世界日報 編譯組／綜合報導

2018年NBA選秀Deandre Ayton可望成為狀元。 世界日報
2018年NBA選秀Deandre Ayton可望成為狀元。 世界日報
分享

2018年NBA選秀將於6月21日在布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）舉行，許多球探與球團高管認為，今年選秀是近年來素質很好的一屆，其中來自亞利桑納大學的七呎中鋒艾頓（DeAndre Ayton）在模擬選秀中排名第一。

大多數NBA官員認為，獲得前15名選秀權的球隊，可找到一名具有潛力的新星，洛杉磯快艇隊擁有12號與13號選秀權，獲得高品質球員的機會很大，而湖人隊拿到第25號選秀，仍有很大機會讓球隊增加球員。

各界揣測，亞利桑納可望在第一輪時選擇艾頓，若太陽隊不選擇的話。

Luka Doncic被認為是第二名可望被選擇的選手，但這位19歲的全能球員，表示不確定是否會進入NBA或與皇家馬德里隊（Real Madrid ）一起再打另一個賽季。

洛杉磯時報並進行首輪模擬選秀，除前兩名球員外，亞特蘭大可能選擇Marvin Bagley，他是名多方位進攻球員。曼斐斯可能選擇Jaren Jackson，他是天才型大個子，手感很好。

達拉斯選擇Mohamed Bamba，也可能選擇德州的Michael Porter，但Bamba在防守和進攻上獲勝。

奧蘭多選擇Trae Young。芝加哥選擇Wendell Carter。克里夫蘭選擇Michael Porter ，若詹皇離開，他可能是個保險。

紐約是Collin Sexton，是相當有活力的後衛之一。費城隊則是Mikal Bridges。

而快艇隊可能選擇Miles Bridges，他來自密西根州立大學，能擔任多個位置。該隊還可能選Robert Williams，雖然身形不高，但是很好的攔截者。

湖人隊可能選則Aaron Holiday，他是不錯的後衛，就讀洛杉磯加大。

選秀NBA快艇
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

火箭七人組燃燒鬥志 西區決賽還有得瞧

2018-05-23 16:33

NBA／哈羅連線破勇士主場16連勝 火箭扳平戰局

2018-05-23 11:42

NBA／火箭強勢回應軟弱說 丹東尼向球員致歉

2018-05-23 14:02

騎士變陣跳出錯位陷阱 史蒂文斯要如何破解？

2018-05-22 23:16

NBA／綠衫軍想晉級 皮爾斯：別讓詹皇打第七戰

2018-05-23 13:10

NBA／難忘餵球給詹皇灌籃 韋德想印出來要簽名

2018-05-23 11:00

NBA／新秀第一隊出爐 西蒙斯、米契爾全票通過

2018-05-23 09:10

NBA／入選新秀第一隊 庫茲瑪跳舞慶祝

2018-05-23 10:01

鄧肯隊長的特質 「挑水者」和明星球員的關係

2018-05-22 19:54

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-23 11:29

NBA／飆髒話被老媽教訓 柯瑞：不該那樣說話

2018-05-22 20:57

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-22 11:14

NBA／官方數據稱自己速度慢 詹姆斯：愚蠢至極

2018-05-23 16:27

NBA／關鍵球處理引爭議 柯爾：格林暫停遭忽視

2018-05-23 16:26

NBA／湖人想簽藍道 沒考慮他的薪資上限

2018-05-23 16:23

NBA／腳傷無礙 保羅飆系列賽新高

2018-05-23 14:42

NBA／勇士末節熄火 平隊史季後賽最低分紀錄

2018-05-23 13:35

NBA／擋住勇士最後一擊 火箭95：92驚險勝出

2018-05-23 11:28

NBA／死亡五小缺角 伊古達拉G4免戰

2018-05-23 09:10

NBA／詹皇登季後賽進球王 一如往常謙虛

2018-05-23 00:22

浪花生海嘯 王者勇士的全面反擊

2018-05-22 21:00

NBA／詹皇當季季後賽6度破40分 艾佛森後第一人

2018-05-22 17:48

NBA／談綠衫軍防守策略 詹姆斯：全部都見識過

2018-05-22 17:46

NBA／駁與巴克利不合 歐尼爾：仍一起吃甜甜圈

2018-05-22 17:18

NBA／獲詹姆斯女兒稱讚 勒夫：妳爸才打得好

2018-05-22 16:58

NBA／家鄉欲集資興建雕像 詹姆斯心懷無限感激

2018-05-22 16:55

NBA╱俠客歐尼爾佛州莊園 8.5億元要賣

2018-05-22 15:38

NBA／湖人隊釋出訊息 人人都有交易機會

2018-05-22 15:35

NBA／球迷建銅像？詹姆斯：姿勢好難想

2018-05-22 15:27

NBA／考佛板凳挺身而出 同梯詹姆斯倍感驕傲

2018-05-22 14:30

NBA／戰局被扳平 綠衫軍教頭：變3戰2勝制

2018-05-22 14:17

NBA／G5作客綠衫軍 詹皇：沒穿綠色得不到關愛

2018-05-22 13:48

NBA／巴克利又槓格林 杜蘭特神回應

2018-05-22 13:14

NBA／馬刺解散女子啦啦隊 改推男女混合特技團

2018-05-22 12:50

NBA／詹姆斯44分寫新猷 騎士扳平塞爾蒂克

2018-05-22 11:41

NBA／詹姆斯超越賈霸 季後賽進球數史上第一

2018-05-22 10:48

柯瑞久違大爆發 火箭隊史季後賽最慘戰役

2018-05-21 16:55

騎士變身X特攻隊 全員覺醒創造奇蹟

2018-05-21 07:00

50年狀元魔咒破除 太陽從西邊升起？

2018-05-19 07:00
看更多

熱門文章

NBA／擋住勇士最後一擊 火箭95：92驚險勝出

2018-05-23 11:28

NBA／哈羅連線破勇士主場16連勝 火箭扳平戰局

2018-05-23 11:42

浪花生海嘯 王者勇士的全面反擊

2018-05-22 21:00

NBA／飆髒話被老媽教訓 柯瑞：不該那樣說話

2018-05-22 20:57

NBA／談綠衫軍防守策略 詹姆斯：全部都見識過

2018-05-22 17:46

NBA／勇士末節熄火 平隊史季後賽最低分紀錄

2018-05-23 13:35

NBA／詹皇當季季後賽6度破40分 艾佛森後第一人

2018-05-22 17:48

NBA／難忘餵球給詹皇灌籃 韋德想印出來要簽名

2018-05-23 11:00

騎士變陣跳出錯位陷阱 史蒂文斯要如何破解？

2018-05-22 23:16

棒球／沒金援撐不下去 業餘成棒運動家隊解散

2018-05-23 14:48

NBA／死亡五小缺角 伊古達拉G4免戰

2018-05-23 09:10

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

NBA／新秀第一隊出爐 西蒙斯、米契爾全票通過

2018-05-23 09:10

NBA／駁與巴克利不合 歐尼爾：仍一起吃甜甜圈

2018-05-22 17:18

NBA／火箭強勢回應軟弱說 丹東尼向球員致歉

2018-05-23 14:02

NBA／詹皇登季後賽進球王 一如往常謙虛

2018-05-23 00:22

NBA／綠衫軍想晉級 皮爾斯：別讓詹皇打第七戰

2018-05-23 13:10

湯優盃羽球／戴資穎領銜闖八強 23日抗泰爭分組第1

2018-05-22 22:16

MLB／柯隆21年前上大聯盟 洋基托瑞斯還是嬰兒

2018-05-22 16:51

MLB／練打轟上第5層看台 藍鳥主場颳大谷旋風

2018-05-23 09:46

MLB／不給柯隆面子 托瑞斯：洋基打線很可怕

2018-05-23 09:05

MLB／底薪簽一年約 巴提斯塔「回鍋」大都會

2018-05-23 08:42

鄧肯隊長的特質 「挑水者」和明星球員的關係

2018-05-22 19:54

NBA／入選新秀第一隊 庫茲瑪跳舞慶祝

2018-05-23 10:01

NBA／腳傷無礙 保羅飆系列賽新高

2018-05-23 14:42

MLB／大谷打擊0貢獻 天使要命失誤不敵藍鳥

2018-05-23 10:26

中職／兄弟假先發一局破功 獅進逼王位

2018-05-23 00:14

湯優盃羽球／中華男女隊 雙搶分組第一

2018-05-23 00:31

湯優盃羽球／逆轉勝香港 中華男團晉級8強

2018-05-22 18:57

籃球／美國磨一年 高國豪英文變溜了

2018-05-23 00:25

MLB／國民隊19歲小鮮肉 近6季最年輕開轟球員

2018-05-23 00:18

日職／陽岱鋼首度二軍比賽 25日可望重返一軍

2018-05-22 21:30

MLB／國民隊新星索托 追平哈波19歲開轟紀錄

2018-05-22 18:00

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-23 11:29

MLB／假先發成常態？ 小熊鬼才教頭認為不妥

2018-05-23 10:53

MLB／衛冕全壘打大賽？ 賈吉：沒有必要

2018-05-23 11:33

中職／統一獅屠象4連勝 半場勝差緊咬猿隊

2018-05-22 22:00

NBA／關鍵球處理引爭議 柯爾：格林暫停遭忽視

2018-05-23 16:26

日職／宋家豪擋不住歐力士火力 本季首次失分

2018-05-22 20:38

韓職／王維中24日對決LG 博斯運動頻道直播

2018-05-22 20:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top