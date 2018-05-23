NBA／腳傷無礙 保羅飆系列賽新高

2018-05-23 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



保羅(左)。 美聯社 分享 facebook 西區冠軍賽第2戰腿部出現痠痛的火箭隊後場靈魂保羅（Chris Paul），今天第4戰以27分表現證明身體無礙，前一戰打完批評自家球員表現「軟趴趴」的教頭丹東尼（Mike DAntoni）也樂得承認自己口誤，笑說今天的火箭已證明身手。

火箭今天扭轉開局0：12落後劣勢，在「大鬍子」哈登（James Harden）30分、保羅27分領軍下，以95：92終結勇士隊季後賽跨季主場連勝，將系列賽扳平成2：2的同時，意謂最後3戰再要回主場優勢。

保羅第3戰16投僅5中、攻下13分，球隊最終以41分慘敗；今天他首節得分再度掛蛋，但第二節就轟下14分，全場20投10中，包括9投5中的三分球，繳出西區冠軍系列賽個人新高的27分。

丹東尼透露，賽前保羅就告訴過他「我的腳沒問題」，他則回應，只要保羅身體無恙，火箭的奪勝機率就能提升。

不只和教練宣告身體狀況好轉，保羅也和隊友塔克（PJ Tucker）說過類似的話，他在休息室和隊友笑說：「我第3戰後就和你說過，如果我的腳踝沒問題，我就能做到。」

火箭第二節以一波16：5攻勢反超，他在這段高潮中就貢獻12分；9度入選明星賽的他也提到，痠痛情形和之前相比已經有很大改善，哈登還在旁補充說：「他很好。」