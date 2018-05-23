NBA／入選新秀第一隊 庫茲瑪跳舞慶祝

2018-05-23 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



入選年度新秀第一隊讓湖人隊前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）樂開懷，開心舞動慶祝達成菜鳥球季目標，不過隊友鮑爾（Lonzo Ball）心情可能不太相同，他是進入年度新秀第二隊，且和第一隊的5人有段不小差距。

庫茲瑪獲得93張第一隊選票和7張第二隊選票，積分僅次於76人隊西蒙斯（Ben Simmons）、季後賽繳出驚人表現的爵士隊米契爾（Donovan Mitchell）和塞爾蒂克隊新人泰托姆（Jayson Tatum）；最後進入第一隊的是公牛隊馬卡南（Lauri Markkanen），獲得76張第一隊選票和21張第二隊選票。

新秀第二隊成員分別是獨行俠的史密斯（Dennis Smith Jr.）、鮑爾、老鷹隊前鋒柯林斯（John Collins）、國王隊後衛波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和太陽隊前鋒傑克森（Josh Jackson），其中鮑爾只獲得7張第一隊和73張的第二隊選票。

消息公布的當下，庫茲瑪正在湖人體育館加強運球和被框的轉身動作，這是他在過去3周的日常，每天都在重訓室和球場做季外加強。

庫茲瑪並不孤單，他表示，鮑爾是他的重訓夥伴，英格倫（Brandon Ingram）也常出現球場，「持訓重訓是最重要的事，他（鮑爾）幾乎每天都報到，我也在這裡，你可以說他很認真看待重訓，這能幫助開復原快一些，希望下一季能多點時間在場上。」

湖人球季結束後，總裁魔術強森（Magic Johnson）就告訴鮑爾，今年夏天對他籃球生涯至關重要，球團希望菜鳥球季因傷只出賽52場的鮑爾增強身體強度，下個球季才能留在場上更久，這就是鮑爾在休季的第一要務，甚至比增加更多進攻手段更為重要。

而在球季開打前，湖人新人都寫下對於菜鳥球季的目標，庫茲瑪就是設定進入年度最佳新秀陣容，「從第一天開始，他們就讓我知道我自己是誰，聯盟中那麼多新人，教練和他的團隊真的給我很多空間。」

庫茲瑪也提到，看同梯的泰托姆、米契爾和西蒙斯季後賽表現，是促使自己不斷進步的動力，「這些人都有很高的討論度，對我來說，如果我也進入季後賽，相信也會有如此待遇。」