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騎士變陣跳出錯位陷阱 史蒂文斯要如何破解？

2018-05-22 23:16特約記者李亦伸

被視為聯盟最英明，最懂執教，最能化腐朽為神奇的塞爾蒂克42歲年輕教練史蒂文斯，今年季後賽沒有兩大明星球員厄文和海瓦德情況下，還是把這支重建、年輕球隊連續第二年帶進東區決賽。

史蒂文斯的成就和執教能力早已得到球迷+媒體+專業人士一致肯定，儘管他還沒有贏得NBA總冠軍，但波士頓球迷和業界都相信，史蒂文斯早晚能贏得他的總冠軍和榮耀。他執教的最大特色是：擅長對位，創造「錯位」，在組合團隊建立防守體系同時，他更懂得釋放球員能量，給球員最大空間和自主性，挖掘板凳球員最大潛能。

塞爾蒂克總教練史蒂文斯在今年季後賽調度相當成功，靈活運用各種錯位戰略，讓年輕球員...
塞爾蒂克總教練史蒂文斯在今年季後賽調度相當成功，靈活運用各種錯位戰略，讓年輕球員打出信心。 美聯社
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聽起來很容易，但做起來並不簡單。聯盟臨場應變，修正牌理，改變出牌時機和對位「變陣」，最最出色的非馬刺教練波波維奇和勇士教練柯爾莫屬，接下來就是少帥史蒂文斯。

東區決賽騎士回到主場二連勝，7戰4勝系列賽打成2：2平手，接下來三戰兩勝，塞爾蒂克握有兩個主場，形勢對塞爾蒂克還是有利。形勢有利，但情勢未必，因為騎士逐漸打出更好團隊和信心。

詹姆斯身旁的戰士在G3、G4兩場一一歸位，中鋒湯普森制住塞爾蒂克中前鋒霍福特，考佛+希爾+史密斯的三分外線不斷射穿塞爾蒂克防線，勒夫、南斯、格森三名前鋒成為更可靠的幫手，悍衛禁區，不斷打出奇襲反擊。

這個系列賽最大「轉折」就在G2，騎士中鋒湯普森調為先發，勒夫不需要再對位霍福特，整個系列賽勒夫遇上霍福特就是沒轍，詹姆斯的攻防威力也讓塞爾蒂克後場泰托姆+布朗+洛齊爾不再打爆騎士後場，系列賽情勢和對位開始翻轉。

騎士中鋒湯普森(左)重回先發後，有效牽制塞爾蒂克中鋒霍福特(右)，並且讓隊友勒夫...
騎士中鋒湯普森(左)重回先發後，有效牽制塞爾蒂克中鋒霍福特(右)，並且讓隊友勒夫獲得釋放。 美聯社
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G2騎士一度握有13分領先，上半場領先7分，但第三節開打2分30秒，塞爾蒂克陣容微調，泰托姆下、中鋒拜恩斯上，塞爾蒂克用一套「大個子」陣容成功反撲，霍福特又對位勒夫，打得稱心如意，拜恩斯籃板和禁區厚度，抵消了湯普森作用，莫里斯(12分)和布朗(23分)再度建構塞爾蒂克後場對位優勢，下半場打爆騎士。

G2騎士慘遭逆轉輸球，另一個原因是第三節開始詹姆竟然「沒油了」，第四節前三分鐘還在板凳休息，詹姆斯上不去，第四節打不到五分鐘，騎士原本領先二位數的比賽完全失守。

詹姆斯從開季第一戰打到季後賽不但都沒有缺席，而且平均上場時間極高，鋼鐵般的意志讓...
詹姆斯從開季第一戰打到季後賽不但都沒有缺席，而且平均上場時間極高，鋼鐵般的意志讓人佩服，但是否會再突然出現沒油的狀狀是讓球迷相當擔心。 美聯社
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湯普森先發，改善對位，沒有再讓塞爾蒂克形成更多「錯位」，騎士後場幾被完爆，這樣的「變陣」經過G3、G4二連勝證明，這是可以剋制塞爾蒂克的勝利方程式。

對塞爾蒂克來說，G5必須要贏，否則G6再去騎士主場，勢必凶多吉少。壓力自然倒在塞爾蒂克這一邊。史蒂文斯必須要破解騎士現在這套進攻方程式，聯盟第一人詹姆斯已經無法阻擋，騎士每場還有4-5張牌都能持續穩定功能，發揮作用，幫助詹姆斯打出更完美團隊。

G5塞爾蒂克不一定要讓中鋒拜恩斯先發，改變對位+場上情勢，但如何調整前鋒奧傑萊、後衛史馬特、中鋒拜恩斯的上場時機和組合，讓霍福特、布朗、泰托姆、洛齊爾四個點可以重新創造對位優勢，帶動團隊攻防，打爆騎士後場同時牽制禁區，嚴重考驗史蒂文斯「解題」能力。

如何重新製造更多對位優勢，打爆騎士後場，將是塞爾蒂克能否贏球的關鍵。 美聯社
如何重新製造更多對位優勢，打爆騎士後場，將是塞爾蒂克能否贏球的關鍵。 美聯社
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靠球員狀況打球，時常賭賭外線手氣的騎士教練泰隆魯，並不全然那麼弱，只要減少犯錯，騎士晉級情勢還是看好。

騎士塞爾蒂克詹姆斯

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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