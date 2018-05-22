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NBA／湖人隊釋出訊息 人人都有交易機會

2018-05-22 15:35世界日報 編譯組／綜合報導

湖人隊（Lakers）希望建立一個年輕化的球隊，但球隊仍釋出：「沒有球員是不能被接觸交易」的訊息給各球隊。

湖人隊釋出訊息，人人可交易。 美聯社
湖人隊釋出訊息，人人可交易。 美聯社
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隨著湖人隊進入休賽，球隊辦公室保持著全面開放策略。據不願透露姓名的消息人士說，球隊喜歡他們的年輕核心球員，也願意與這些球員一起成長，然儘管有鑑於交易和自由球員的敏感議題，他們仍向球隊釋放訊息：沒有球員是不能接觸的。

目前湖人隊並未積極將任何球員放上交易市場，但他們歡迎「多多益善」，也願意聽取更多優惠的交易價碼，即使是鮑爾（Lonzo Ball）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）、英格倫（Brandon Ingram）或哈特（Josh Hart），這些才華洋溢的青年球員們，都可能因優惠的交易而離開。

在公開場合上，湖人隊一直對此保持沉默，在今年4月記者會上，當籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）被問到，今年夏天是否考慮交易球隊年輕核心球員時，他拒絕回答。

近2年夏季 瞄準主力球員

詹姆斯成為今夏成自由球員。 美聯社
詹姆斯成為今夏成自由球員。 美聯社
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自2017年春季以來，湖人隊一直努力讓他們在今年夏天和2019年自由球員交易市場上，得到主力球員的機會。

魔術強森與總經理佩林卡（Rob Pelinka）明確表示，他們計畫在兩個夏季節省薪資空間，使其能擁有更佳的自由球員談判條件。

預計騎士隊球星詹姆斯（LeBron James）與雷霆隊喬治（Paul George）等人，今夏都將成為自由球員，而明年成為自由球員者還有馬刺當家前鋒雷納德（Kawhi Leonard）、塞爾提克厄文（Kyrie Irving）、黃蜂主控沃克（Kemba Walker）與勇士湯普森（Klay Thompson）。

若馬刺選擇交易，雷納德今年夏天可能會上場，這位全明星前鋒本季只打了九場比賽，因傷勢正在恢復中，致使他和球隊間關係有些緊張，不少人認為湖人隊將是他的目標首選。

為保持薪資上限靈活性，去年夏天湖人隊拒絕向自由球員提供多年合同。他們將重點放在一年期的交易中，同時購買即將到期的合約，包括洛培茲（Brook Lopez）、大前鋒佛萊（Channing Frye）和湯瑪斯（Isaiah Thomas）等。

湖人隊交易了莫茲戈夫（Timofey Mozgov），他在2016年7月簽下6400萬元為期四年合約，球隊同時將明星控衛羅素（DAngelo Russell）解約，騰出大量薪資上限。在今年交易截止日，球隊藉由交易主力克拉克森（Jordan Clarkson）及南斯（Larry Nance Jr.）換到騎士隊湯瑪斯、佛萊和首輪交易權。

湖人隊現有的薪資空間可以增加至少一個最大的合同，並在今年夏天通過一些方式增加兩個合同。

藍道表現好 有望繼續留下

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比較複雜的是藍道（Julius Randle），他在本賽季給湖人隊留下很好的印象，每場先發平均得到18分，並成為後備中鋒人選。

儘管湖人隊還未與藍道談判，但他們與他的經紀人保持良好溝通管道。藍道將於今年夏天成為受限的自由球員。湖人隊可以選擇與市場上收到的其他價碼相匹配。

在決定增加自由球員後，湖人隊也將通過如奧克拉荷馬雷霆隊（Oklahoma City Thunder）自2007年到2010年至2011年的增加培養自家球員的方式改善球隊。

庫茲馬、鮑爾、英格倫和哈特都像藍道一樣，展現成為未來主力的能力，這些球員也可能成為今年夏天湖人隊引進傑出自由球員的一部分。

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