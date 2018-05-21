親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
棒協改選新時代
綜合
籃球
路跑
世界盃足球賽

政府查得到！海外所得要報稅…境內外基金 課稅大不同

NBA／開胡不自滿 騎士教頭：不因一勝而滿足

2018-05-21 08:53聯合報 記者曾思儒╱即時報導

詹姆斯昨天領軍奪下東區決賽首勝。 美聯社
詹姆斯昨天領軍奪下東區決賽首勝。 美聯社
分享
昨天雖然以30分大勝拿下東區冠軍賽第1勝，騎士隊沒時間開心太久，教頭泰隆魯（Tyronn Lue）要球員持續保持危機感，台灣時間明天早上8點半的第4戰仍要上緊發條。

「不能因為1場勝利而滿足了。」泰隆魯提到，隊上有許多老將，團隊成員也有豐富經驗，知道獲勝需要什麼要素，第4戰務必要複製同樣勝利劇本。

騎士教頭透過影片「去蕪存菁」，第3戰包括希爾（George Hill）全場壓迫洛齊爾（Terry Rozier），或是史密斯（JR Smith）造成泰托姆（Jayson Tatum）的壓力，第4戰都盼延續；「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）昨天展現的防守強度，泰隆魯同樣希望明天能再看到。

「我認為那晚比賽是詹姆斯最佳表現之一，我已經很久沒看到了。」泰隆魯提到，不論對位球員是布朗（Jaylen Brown）、莫里斯（Marcus Morris）或史馬特（Marcus Smart），詹姆斯都成功壓制對手，對球隊幫助很大。

騎士從0：2落後下展開反撲，如此情境對4名成員並不陌生，2016年總冠軍賽，騎士就是在1：3的絕對逆境下氣走勇士隊，今天第一輪碰溜馬隊同樣是從1：2落後下再反敗為勝。

對騎士今年的新成員來說，第3戰也有許多好消息，第2戰1秒都沒上場的克拉克森（Jordan Clarkson）昨天上場18分鐘攻下9分，儘管11投3中的手感不是太好，但泰隆魯相信克拉克森不是因為緊張，「他無所畏懼，當你季後賽從板凳出發能出手11或12次，代表你根本不會害怕，這就是他所做的。」

泰隆魯表示，克拉克森要學習的就是如何打得更聰明，「但他在積極度和攻擊性表現很好，我相信他之後會進球的。」

克拉克森也以自信回應教頭，他說：「當我上場，自信出手是基本盤，當我獲得夠多的空檔，我的感覺是每次出手都會進球。」

今年季後賽有2場坐滿板凳的南斯（Larry Nance Jr），第3戰也有不錯表現，他在上場的21分鐘4投俱中，貢獻8分、6籃板、3助攻和3抄截；克拉克森提到，同樣從湖人轉戰騎士的隊友，很清楚自己的職責，相信這個系列賽南斯角色會更吃重。

南斯也提到，不能將所有擔子都壓在詹姆斯身上，這就是球隊第3戰開始的轉變，「我們發現，詹姆斯不用出手到20次，我們就能以30分擊敗一支很好的隊伍，我們其餘成員都是很優秀的籃球員，很高興證明這一點。」

騎士詹姆斯Marcus Smart

相關新聞

NBA／勇士杜蘭特砍15分 半場54:43領先火箭

2018-05-21 09:04

騎士變身X特攻隊 全員覺醒創造奇蹟

2018-05-21 07:00

NBA／回家真好 騎士大勝30分

2018-05-20 23:59

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-20 11:13

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-17 11:21

NBA／防守淪為打點對象 柯瑞：做好準備迎向挑戰

2018-05-20 18:04

NBA／傳球助攻帶動隊友 詹皇：9歲就開始做

2018-05-20 17:50

NBA╱勇士第三戰 柯神是射「箭」關鍵

2018-05-20 17:19

NBA╱何時來美？ 唐契奇添「選秀變數」

2018-05-20 17:17

NBA╱被布萊恩點出痛腳 泰托姆欣然接受

2018-05-20 17:15

火箭迅速變陣收成效 勇士如何解決防守難題

2018-05-20 15:56

NBA／傷後難得露面 林書豪力求「好還要更好」

2018-05-20 15:01

NBA／騎士展現侵略性 泰隆魯：攻守兩端很全面

2018-05-20 14:50

NBA／綠衫軍慘敗30分 史蒂文斯盛讚騎士表現

2018-05-20 13:29

NBA╱格林媽批「太獨」 杜蘭特堅持做自己

2018-05-20 13:28

NBA／騎士找回三分神射 17顆三分球轟垮綠衫軍

2018-05-20 12:20

NBA／詹皇成功激勵隊友 騎士G3輕取塞爾蒂克

2018-05-20 11:13

NBA／季後賽首節領先15分 詹皇不敗定律

2018-05-20 11:05

NBA／首位女教頭？傳活塞有意延攬哈蒙任帥位

2018-05-20 09:59

NBA／力拚G3 柯爾：將帶著榮譽感和目標打球

2018-05-20 08:19

放杜蘭特不放浪花兄弟 火箭打出勇士宇宙隊破綻

2018-05-19 10:45

50年狀元魔咒破除 太陽從西邊升起？

2018-05-19 07:00

勇士陷入空前危機 要靠杜蘭特扮演終極救世主

2018-05-18 07:00

火箭首戰失速 關鍵的5個魔術數字

2018-05-16 07:00

柯爾提醒如暮鼓晨鐘 柯瑞在平凡中見偉大

2018-05-16 07:00

尼克新教頭十選一 為何費茲戴爾能打敗傑克森？

2018-05-15 07:00

一大四小拚五小 火箭vs.勇士刺殺終點戰

2018-05-14 07:00

想要終結詹皇紀錄 塞爾蒂克需要奇蹟

2018-05-11 07:00

四星斷線造成鵜鶘失速 但已逼出更好的勇士

2018-05-10 07:00

詹姆斯「毀」人不倦 有如穿越時空的喬丹

2018-05-09 07:00

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

2018-05-04 07:00

柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

詹姆斯衝出無限之戰 不累不累再往前飛

2018-05-01 07:00

鵜鶘vs.勇士之戰 內行人必看的眉眉角角

2018-05-01 07:00

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00

藍領溜馬逼得超緊 詹皇好缺像樣的皮朋

2018-04-24 07:00

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹皇成功激勵隊友 騎士G3輕取塞爾蒂克

2018-05-20 11:13

NBA／騎士找回三分神射 17顆三分球轟垮綠衫軍

2018-05-20 12:20

火箭迅速變陣收成效 勇士如何解決防守難題

2018-05-20 15:56

NBA╱格林媽批「太獨」 杜蘭特堅持做自己

2018-05-20 13:28

NBA／首位女教頭？傳活塞有意延攬哈蒙任帥位

2018-05-20 09:59

NBA／綠衫軍慘敗30分 史蒂文斯盛讚騎士表現

2018-05-20 13:29

籃球經典賽／初生之犢不畏虎 林庭謙學長前爆扣

2018-05-20 18:49

NBA／勇士杜蘭特砍15分 半場54:43領先火箭

2018-05-21 09:04

NBA／傳球助攻帶動隊友 詹皇：9歲就開始做

2018-05-20 17:50

NBA／防守淪為打點對象 柯瑞：做好準備迎向挑戰

2018-05-20 18:04

MLB／天使5:2勝光芒 大谷優質先發奪第4勝

2018-05-21 07:24

MLB／陳偉殷5.1局5K好投 牛棚放火勝投飛了

2018-05-21 05:09

NBA／力拚G3 柯爾：將帶著榮譽感和目標打球

2018-05-20 08:19

NBA／季後賽首節領先15分 詹皇不敗定律

2018-05-20 11:05

MLB／馬林魚牛棚9下狂失6分 陳偉殷勝投落空

2018-05-21 05:36

HBL／球場補過母親節 馬建豪偕母見偶像

2018-05-20 14:15

NBA／騎士展現侵略性 泰隆魯：攻守兩端很全面

2018-05-20 14:50

MLB／洋基5轟挫皇家 希克斯跑出第二支場內轟

2018-05-20 11:24

MLB／大谷挑戰全壘打大賽？天使教頭開綠燈

2018-05-20 09:52

NBA／傷後難得露面 林書豪力求「好還要更好」

2018-05-20 15:01

湯優盃羽賽／球后小戴加持 中華女團3:1勝香港

2018-05-20 14:28

MLB／只投5.1局被換 陳偉殷：教頭有他的考量

2018-05-21 08:03

MLB╱陷入空前低潮 葛瑞格里歐斯超無奈

2018-05-20 17:22

MLB／烏雷納7敗獨居榜首 出賽10場馬林魚全敗

2018-05-20 19:39

MLB／周一登板大谷情蒐光芒 殷仔小心勇士新人

2018-05-20 10:15

賽揚獎強投成全壘製造機 老邁國王讓人不勝唏噓

2018-05-21 07:00

MLB／大谷4勝加6轟 有望挑戰貝比魯斯紀錄

2018-05-21 08:01

MLB／大谷局數球數新高奪勝 7.2局被換仍不甘

2018-05-21 07:35

籃球經典賽／林志傑領軍 黃金世代逆轉勝

2018-05-20 18:06

NBA╱勇士第三戰 柯神是射「箭」關鍵

2018-05-20 17:19

NBA╱被布萊恩點出痛腳 泰托姆欣然接受

2018-05-20 17:15

中職／羅力屠獅不再有優勢 葉君璋考慮閃避

2018-05-20 17:46

騎士變身X特攻隊 全員覺醒創造奇蹟

2018-05-21 07:00

MLB／陳偉殷21日先發對勇士 搶勝將是硬仗

2018-05-20 15:16

中職／施子謙5勝躍居榜首 獅隊連贏悍將12場

2018-05-20 20:43

中職／黃鈞聲緊急升一軍先發 王柏融本季首缺陣

2018-05-20 16:45

羅馬名人賽／蠻牛演出逆轉秀8度封王

2018-05-21 03:33

MLB／塞揚對決 克魯柏K倒凱柯奪第7勝

2018-05-20 11:46

MLB／薛則創百K最速紀錄 國民牛棚放火2連敗

2018-05-20 12:48

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-20 11:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top