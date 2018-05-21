NBA／開胡不自滿 騎士教頭：不因一勝而滿足

2018-05-21 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹姆斯昨天領軍奪下東區決賽首勝。 美聯社 分享 facebook 昨天雖然以30分大勝拿下東區冠軍賽第1勝，騎士隊沒時間開心太久，教頭泰隆魯（Tyronn Lue）要球員持續保持危機感，台灣時間明天早上8點半的第4戰仍要上緊發條。

「不能因為1場勝利而滿足了。」泰隆魯提到，隊上有許多老將，團隊成員也有豐富經驗，知道獲勝需要什麼要素，第4戰務必要複製同樣勝利劇本。

騎士教頭透過影片「去蕪存菁」，第3戰包括希爾（George Hill）全場壓迫洛齊爾（Terry Rozier），或是史密斯（JR Smith）造成泰托姆（Jayson Tatum）的壓力，第4戰都盼延續；「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）昨天展現的防守強度，泰隆魯同樣希望明天能再看到。

「我認為那晚比賽是詹姆斯最佳表現之一，我已經很久沒看到了。」泰隆魯提到，不論對位球員是布朗（Jaylen Brown）、莫里斯（Marcus Morris）或史馬特（Marcus Smart），詹姆斯都成功壓制對手，對球隊幫助很大。

騎士從0：2落後下展開反撲，如此情境對4名成員並不陌生，2016年總冠軍賽，騎士就是在1：3的絕對逆境下氣走勇士隊，今天第一輪碰溜馬隊同樣是從1：2落後下再反敗為勝。

對騎士今年的新成員來說，第3戰也有許多好消息，第2戰1秒都沒上場的克拉克森（Jordan Clarkson）昨天上場18分鐘攻下9分，儘管11投3中的手感不是太好，但泰隆魯相信克拉克森不是因為緊張，「他無所畏懼，當你季後賽從板凳出發能出手11或12次，代表你根本不會害怕，這就是他所做的。」

泰隆魯表示，克拉克森要學習的就是如何打得更聰明，「但他在積極度和攻擊性表現很好，我相信他之後會進球的。」

克拉克森也以自信回應教頭，他說：「當我上場，自信出手是基本盤，當我獲得夠多的空檔，我的感覺是每次出手都會進球。」

今年季後賽有2場坐滿板凳的南斯（Larry Nance Jr），第3戰也有不錯表現，他在上場的21分鐘4投俱中，貢獻8分、6籃板、3助攻和3抄截；克拉克森提到，同樣從湖人轉戰騎士的隊友，很清楚自己的職責，相信這個系列賽南斯角色會更吃重。

南斯也提到，不能將所有擔子都壓在詹姆斯身上，這就是球隊第3戰開始的轉變，「我們發現，詹姆斯不用出手到20次，我們就能以30分擊敗一支很好的隊伍，我們其餘成員都是很優秀的籃球員，很高興證明這一點。」