親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
棒協改選新時代
綜合
籃球
路跑
世界盃足球賽

聯合報最新民調／北市丁守中勝柯P 賴清德輸很大

今高溫33度悶熱午後有雷陣雨 周二鋒面接近轉有雨

騎士變身X特攻隊 全員覺醒創造奇蹟

2018-05-21 07:00特約記者李亦伸

騎士在東決G3的表現，116：86狠狠痛擊塞爾蒂克，一如火箭在西決G2的發揮，127：105狠揍勇士，兩隊這場球的表現接近「完美」。如果騎士對塞爾蒂克系列賽都能打得在G3這麼全面、團結，防守、三分、籃板、失誤控制全面壓制對手，那騎士肯定可以翻盤淘汰塞爾蒂克。

如果火箭對勇士系列賽都可以打得像G2，防守摧毀勇士團隊進攻體系，勇士被守到只剩杜蘭特一個人單打，火箭籃板大勝禁區得分大贏，再用16記三分球轟死對手，勇士將一點機會都沒有。火箭如果都能這麼發揮，NBA總冠軍早就是火箭囊中物。

才短短幾天時間沒間，騎士好像換成另一支完全不同的球隊，塞爾蒂克球員在慘敗過後都是...
才短短幾天時間沒間，騎士好像換成另一支完全不同的球隊，塞爾蒂克球員在慘敗過後都是一臉不敢相信的表情。 美聯社
分享

問題是：這樣超完美的發揮都是「個案」，偶一為之，一個7戰4勝系列賽可能會打出1-2場這麼完美的攻防比賽，如果打出2-3場就算是「奇蹟」。

對火箭來說，他們需要再打出1-2場像G2一樣的超完美比賽「奇蹟」，他們才有機會淘汰衛冕軍。對騎士來說，他們同樣得再打出1-2場像G3這麼完美的比賽，「奇蹟」才能延續下去。

騎士G3在主場，一改系列賽前兩戰的軟弱、無力，騎士打出最強悍防守，4-5名角色球員打出信心和節奏，射手群不斷命中三分，幫助詹姆斯建構完美團隊攻防。騎士第一節前10分鐘三分球10投6中，打亂塞爾蒂克攻防節奏，為比賽奠定大幅領先基礎。

詹姆斯全場12投8中，就攻下27分、12助攻，透過詹姆斯擋拆傳球，中鋒湯普森、前鋒南斯都得到完美的中路突破接應，詹姆斯打出高效戰術體系，屢屢用傳球滲透塞爾蒂克防線，加上騎士全場34投17中的三分雨，這樣充滿神蹟的比賽，可遇不可求。

詹姆斯這場比賽得到27分，比上一戰少了15分，但卻展現超高效率，投籃命中率高達6...
詹姆斯這場比賽得到27分，比上一戰少了15分，但卻展現超高效率，投籃命中率高達66.7%，其中三分球3投全進。 美聯社
分享

騎士打出「奇蹟」戰果和表現，四張關鍵副牌都打得維妙維肖，就像死侍2中的X特攻隊一樣有爆發力、敢賭好運、以硬碰硬，這四張關鍵副牌是：

1、前鋒南斯：南斯上一輪對暴龍到這一輪打塞爾蒂克前兩戰，都不在主要輪換陣容，非常可惜。其實南斯以大守小，速度跟得上，以小扛大，對抗性和身材、爆發力都很高檔，他甚至創造更多「錯位」，幫助解放勒夫、湯普森、詹姆斯對位的好棋，G3南斯的發揮非常精采。

2、後衛希爾：希爾必須主動攻擊籃框，打法不能保守被動，他必須製造塞爾蒂克後衛洛齊爾防守壓力，希爾更需要把外線投進，G3他一一做到。

騎士防守不再像前兩戰那麼鬆軟，先發、板凳全硬起來，將塞爾蒂克的投籃命中率壓低到只...
騎士防守不再像前兩戰那麼鬆軟，先發、板凳全硬起來，將塞爾蒂克的投籃命中率壓低到只有39.2%，像希爾(左)就給洛齊爾(右)很大的壓力。 美聯社
分享

3、射手史密斯：史密斯的外線和三分球原本就是打手氣，賭手氣，隊友手氣奇佳，給了他無比信心和節奏。

4、定位射手考佛：37歲考佛是騎士板凳最穩定射手，他的角色就是奇兵，每一記三分球命中都能產生激勵士氣的效果

其中南斯這張副牌是最關鍵，當騎士同時擺上3-4名鋒線，南斯+湯普森+勒夫，在詹姆斯主導組織下都能形成有效錯位，彌補後場被塞爾蒂克打穿困窘，同時壓制塞爾蒂克鋒線發揮。

騎士前鋒勒夫(中)籃板搶得相當勤快，適時幫助球隊穩定軍心。 美聯社
騎士前鋒勒夫(中)籃板搶得相當勤快，適時幫助球隊穩定軍心。 美聯社
分享

騎士打好幾張關鍵副牌，三張主牌詹姆斯+勒夫+湯普森很穩，那麼這個系列賽騎士就很有機會完成逆襲。

騎士塞爾蒂克詹姆斯

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

相關新聞

NBA／西冠G3勇士主場迎火箭 兩隊都要搶勝

2018-05-21 07:50

NBA／回家真好 騎士大勝30分

2018-05-20 23:59

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-20 11:13

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-17 11:21

NBA／防守淪為打點對象 柯瑞：做好準備迎向挑戰

2018-05-20 18:04

NBA／傳球助攻帶動隊友 詹皇：9歲就開始做

2018-05-20 17:50

NBA╱勇士第三戰 柯神是射「箭」關鍵

2018-05-20 17:19

NBA╱何時來美？ 唐契奇添「選秀變數」

2018-05-20 17:17

NBA╱被布萊恩點出痛腳 泰托姆欣然接受

2018-05-20 17:15

火箭迅速變陣收成效 勇士如何解決防守難題

2018-05-20 15:56

NBA／傷後難得露面 林書豪力求「好還要更好」

2018-05-20 15:01

NBA／騎士展現侵略性 泰隆魯：攻守兩端很全面

2018-05-20 14:50

NBA／綠衫軍慘敗30分 史蒂文斯盛讚騎士表現

2018-05-20 13:29

NBA╱格林媽批「太獨」 杜蘭特堅持做自己

2018-05-20 13:28

NBA／騎士找回三分神射 17顆三分球轟垮綠衫軍

2018-05-20 12:20

NBA／詹皇成功激勵隊友 騎士G3輕取塞爾蒂克

2018-05-20 11:13

NBA／季後賽首節領先15分 詹皇不敗定律

2018-05-20 11:05

NBA／首位女教頭？傳活塞有意延攬哈蒙任帥位

2018-05-20 09:59

NBA／力拚G3 柯爾：將帶著榮譽感和目標打球

2018-05-20 08:19

放杜蘭特不放浪花兄弟 火箭打出勇士宇宙隊破綻

2018-05-19 10:45

50年狀元魔咒破除 太陽從西邊升起？

2018-05-19 07:00

勇士陷入空前危機 要靠杜蘭特扮演終極救世主

2018-05-18 07:00

火箭首戰失速 關鍵的5個魔術數字

2018-05-16 07:00

柯爾提醒如暮鼓晨鐘 柯瑞在平凡中見偉大

2018-05-16 07:00

尼克新教頭十選一 為何費茲戴爾能打敗傑克森？

2018-05-15 07:00

一大四小拚五小 火箭vs.勇士刺殺終點戰

2018-05-14 07:00

想要終結詹皇紀錄 塞爾蒂克需要奇蹟

2018-05-11 07:00

四星斷線造成鵜鶘失速 但已逼出更好的勇士

2018-05-10 07:00

詹姆斯「毀」人不倦 有如穿越時空的喬丹

2018-05-09 07:00

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

2018-05-04 07:00

柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

詹姆斯衝出無限之戰 不累不累再往前飛

2018-05-01 07:00

鵜鶘vs.勇士之戰 內行人必看的眉眉角角

2018-05-01 07:00

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00

藍領溜馬逼得超緊 詹皇好缺像樣的皮朋

2018-04-24 07:00

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／詹皇成功激勵隊友 騎士G3輕取塞爾蒂克

2018-05-20 11:13

NBA／騎士找回三分神射 17顆三分球轟垮綠衫軍

2018-05-20 12:20

火箭迅速變陣收成效 勇士如何解決防守難題

2018-05-20 15:56

NBA╱格林媽批「太獨」 杜蘭特堅持做自己

2018-05-20 13:28

NBA／首位女教頭？傳活塞有意延攬哈蒙任帥位

2018-05-20 09:59

NBA／綠衫軍慘敗30分 史蒂文斯盛讚騎士表現

2018-05-20 13:29

籃球經典賽／初生之犢不畏虎 林庭謙學長前爆扣

2018-05-20 18:49

NBA／傳球助攻帶動隊友 詹皇：9歲就開始做

2018-05-20 17:50

NBA／防守淪為打點對象 柯瑞：做好準備迎向挑戰

2018-05-20 18:04

NBA／季後賽首節領先15分 詹皇不敗定律

2018-05-20 11:05

NBA／力拚G3 柯爾：將帶著榮譽感和目標打球

2018-05-20 08:19

MLB／陳偉殷5.1局5K好投 牛棚放火勝投飛了

2018-05-21 05:09

MLB／天使5:2勝光芒 大谷優質先發送9K奪第4勝

2018-05-21 07:24

HBL／球場補過母親節 馬建豪偕母見偶像

2018-05-20 14:15

NBA／騎士展現侵略性 泰隆魯：攻守兩端很全面

2018-05-20 14:50

MLB／洋基5轟挫皇家 希克斯跑出第二支場內轟

2018-05-20 11:24

MLB／大谷挑戰全壘打大賽？天使教頭開綠燈

2018-05-20 09:52

NBA／傷後難得露面 林書豪力求「好還要更好」

2018-05-20 15:01

湯優盃羽賽／球后小戴加持 中華女團3:1勝香港

2018-05-20 14:28

MLB／馬林魚牛棚9下狂失6分 陳偉殷勝投落空

2018-05-21 05:36

MLB／烏雷納7敗獨居榜首 出賽10場馬林魚全敗

2018-05-20 19:39

MLB／周一登板大谷情蒐光芒 殷仔小心勇士新人

2018-05-20 10:15

MLB╱陷入空前低潮 葛瑞格里歐斯超無奈

2018-05-20 17:22

籃球經典賽／林志傑領軍 黃金世代逆轉勝

2018-05-20 18:06

NBA╱勇士第三戰 柯神是射「箭」關鍵

2018-05-20 17:19

中職／羅力屠獅不再有優勢 葉君璋考慮閃避

2018-05-20 17:46

NBA╱被布萊恩點出痛腳 泰托姆欣然接受

2018-05-20 17:15

MLB／陳偉殷21日先發對勇士 搶勝將是硬仗

2018-05-20 15:16

中職／施子謙5勝躍居榜首 獅隊連贏悍將12場

2018-05-20 20:43

中職／黃鈞聲緊急升一軍先發 王柏融本季首缺陣

2018-05-20 16:45

MLB／塞揚對決 克魯柏K倒凱柯奪第7勝

2018-05-20 11:46

MLB／薛則創百K最速紀錄 國民牛棚放火2連敗

2018-05-20 12:48

羅馬女網賽／哈蕾普拍落莎娃 決賽重演去年戲碼

2018-05-20 09:11

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-20 11:13

湯優盃羽賽／女團戴資穎打頭陣 搶下開門紅

2018-05-20 12:37

MLB／轉型工具人 巨人山多瓦加練二壘拚機會

2018-05-20 08:17

NBA╱何時來美？ 唐契奇添「選秀變數」

2018-05-20 17:17

中職／張志豪10局下再見安 兄弟5：4勝猿

2018-05-20 21:16

中職／膝傷休一天自請先發 張志豪當英雄

2018-05-20 21:33

賽揚獎強投成全壘製造機 老邁國王讓人不勝唏噓

2018-05-21 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top