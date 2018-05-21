騎士變身X特攻隊 全員覺醒創造奇蹟

騎士在東決G3的表現，116：86狠狠痛擊塞爾蒂克，一如火箭在西決G2的發揮，127：105狠揍勇士，兩隊這場球的表現接近「完美」。如果騎士對塞爾蒂克系列賽都能打得在G3這麼全面、團結，防守、三分、籃板、失誤控制全面壓制對手，那騎士肯定可以翻盤淘汰塞爾蒂克。

如果火箭對勇士系列賽都可以打得像G2，防守摧毀勇士團隊進攻體系，勇士被守到只剩杜蘭特一個人單打，火箭籃板大勝禁區得分大贏，再用16記三分球轟死對手，勇士將一點機會都沒有。火箭如果都能這麼發揮，NBA總冠軍早就是火箭囊中物。

才短短幾天時間沒間，騎士好像換成另一支完全不同的球隊，塞爾蒂克球員在慘敗過後都是一臉不敢相信的表情。 美聯社 分享 facebook

問題是：這樣超完美的發揮都是「個案」，偶一為之，一個7戰4勝系列賽可能會打出1-2場這麼完美的攻防比賽，如果打出2-3場就算是「奇蹟」。

對火箭來說，他們需要再打出1-2場像G2一樣的超完美比賽「奇蹟」，他們才有機會淘汰衛冕軍。對騎士來說，他們同樣得再打出1-2場像G3這麼完美的比賽，「奇蹟」才能延續下去。

騎士G3在主場，一改系列賽前兩戰的軟弱、無力，騎士打出最強悍防守，4-5名角色球員打出信心和節奏，射手群不斷命中三分，幫助詹姆斯建構完美團隊攻防。騎士第一節前10分鐘三分球10投6中，打亂塞爾蒂克攻防節奏，為比賽奠定大幅領先基礎。

詹姆斯全場12投8中，就攻下27分、12助攻，透過詹姆斯擋拆傳球，中鋒湯普森、前鋒南斯都得到完美的中路突破接應，詹姆斯打出高效戰術體系，屢屢用傳球滲透塞爾蒂克防線，加上騎士全場34投17中的三分雨，這樣充滿神蹟的比賽，可遇不可求。

詹姆斯這場比賽得到27分，比上一戰少了15分，但卻展現超高效率，投籃命中率高達66.7%，其中三分球3投全進。 美聯社 分享 facebook

騎士打出「奇蹟」戰果和表現，四張關鍵副牌都打得維妙維肖，就像死侍2中的X特攻隊一樣有爆發力、敢賭好運、以硬碰硬，這四張關鍵副牌是：

1、前鋒南斯：南斯上一輪對暴龍到這一輪打塞爾蒂克前兩戰，都不在主要輪換陣容，非常可惜。其實南斯以大守小，速度跟得上，以小扛大，對抗性和身材、爆發力都很高檔，他甚至創造更多「錯位」，幫助解放勒夫、湯普森、詹姆斯對位的好棋，G3南斯的發揮非常精采。

2、後衛希爾：希爾必須主動攻擊籃框，打法不能保守被動，他必須製造塞爾蒂克後衛洛齊爾防守壓力，希爾更需要把外線投進，G3他一一做到。

騎士防守不再像前兩戰那麼鬆軟，先發、板凳全硬起來，將塞爾蒂克的投籃命中率壓低到只有39.2%，像希爾(左)就給洛齊爾(右)很大的壓力。 美聯社 分享 facebook

3、射手史密斯：史密斯的外線和三分球原本就是打手氣，賭手氣，隊友手氣奇佳，給了他無比信心和節奏。

4、定位射手考佛：37歲考佛是騎士板凳最穩定射手，他的角色就是奇兵，每一記三分球命中都能產生激勵士氣的效果

其中南斯這張副牌是最關鍵，當騎士同時擺上3-4名鋒線，南斯+湯普森+勒夫，在詹姆斯主導組織下都能形成有效錯位，彌補後場被塞爾蒂克打穿困窘，同時壓制塞爾蒂克鋒線發揮。

騎士前鋒勒夫(中)籃板搶得相當勤快，適時幫助球隊穩定軍心。 美聯社 分享 facebook

騎士打好幾張關鍵副牌，三張主牌詹姆斯+勒夫+湯普森很穩，那麼這個系列賽騎士就很有機會完成逆襲。